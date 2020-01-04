回顧年度極端氣候損失 研究：逾半破百億

因為氣候變遷引起的洪水、風暴、旱災和野火等極端氣候在過去一年內襲擊了各大洲，全球都有傳出財產、人命損失的災情，至少15起這類災害造成的經濟損失超過10億美元，在這之中，又有一半每次的損失超過100億美元。

2019年一月，烏拉圭和阿根廷的洪災迫使1.1萬人逃離家園；在辛巴威、莫三比克和馬拉威，強烈的熱帶氣旋伊代(Cyclone Idai)造成1300人喪生，威力同樣強烈的熱帶氣旋法尼(Cyclone Fani)則在5月侵襲印度和孟加拉，反常的汛期造成大約1900人死亡。

不只是開發中國家，富有的已開發國家也深受影響，日本和歐洲也受到這類熱帶氣旋的侵襲，甚至被迫停辦橄欖球世界盃，美國加州則因為野火造成至少250萬美元的損失，澳洲的野火則至今仍未熄滅，消防隊仍在努力當中。

這份由基督教救援組織(Christian Aid)主導的研究報告指出，事實上這些損失還只是保守估計，事實上的損失其實很難以估計，因此應該會更高才對，協同作者Kat Kramer說，報告結果令人憂心，這代表人類在面對氣候變遷的戰役上，時間已經所剩無幾。

由於各國無法在今年的COP25中達成任何有效的共識，下一次在英國格拉斯哥舉辦的氣候變遷高峰會意義變得更為重要，針對《巴黎協議》再做調整的重擔落在下次，如果再次拖延，將上升的均溫控制在攝氏2度內將會變得更為困難。