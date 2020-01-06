〈時評〉政治明星的過猶不及症候群

國民黨總統候選人韓國瑜4日晚間在台北出席「國政領 航台灣起飛」政策發布會。 國民黨總統候選人韓國瑜4日晚間在台北出席「國政領 航台灣起飛」政策發布會。 (來源 中央社)

真的是物極必反嗎？

在蔣家就是國家的戒嚴時代，「全國軍民同胞們」被教育著：蔣總統是國家不可或缺，也是獨一無二的政治明星，有如高高在上的神。

當年，甭說沒有人敢連名帶姓「蔣介石如何如何」或「蔣中正如何如何」了，就是光講起蔣總統三個字還不行，非得雙腳併攏、立正站好，否則，難保不會「侮辱國家元首」罪刑上身；學生作文或報刊文章出現蔣總統三個字或蔣公兩字，忘了上面空一格，大不敬的帽子一戴，所招惹來的麻煩，保證當事人會刻骨銘心、終生難忘！

等到蔣介石的兒子蔣經國接過政治明星的棒子（按：1975年蔣介石死後繼任剩餘任期到1978年的嚴家淦，充其量只是個「看守總統」而非政治明星），由於蔣公的名號已被老子蔣介石捷足先登，造神拍馬者總不能給蔣經國冠個不端不莊的「蔣公子」稱號，只好以「經國先生」呼之。後人如果想當然爾以為號稱還有幾個「民間友人」的「經國先生」一定比「蔣公」更人性化也更親民，那恐怕還是誤會一場。

因為，對民間而言，望之儼然、不苟言笑的「蔣公」，與白色恐怖、特務統治的「經國先生」，都是一般民眾無法也不敢親近的「神祕」「偉人」──與非事先篩選安排的民眾的互動和接近是零！跟民眾的「溝通」，幾乎就只是透過老三台無線電視，單向、板著臉、正經八百的元旦文告或「國慶」訓話與呼口號！

道理很簡單：跟民眾保持距離、以策安全，此其一（別忘了蔣經國1970年在美國歷經過有驚無險的黃文雄、鄭自財槍擊事件）；不准民眾近距離接近，以凸顯統治者地位高民眾一等，此其二；第三，蔣總統是全國百姓的「家父長」，國家、政策的走向，都是蔣總統說了算，還有啥事好與民溝通對話的？另外，透過森嚴的撲克臉，才能凸顯政治明星的英明與威權，不是嗎？

蔣經國去世前半年，戒嚴令被迫解除，32年來，不但朝野政黨各有其明星人物，甚至第三勢力也不乏政治明星。

只是，天可憐見：不知道民主為何物的蔣介石、蔣經國，在開金口時，至少還懂得要一板一眼，要不苟言笑、字斟句酌。那像現在代表中國國民黨參選2020總統的韓國瑜，以「王八蛋與爸爸」形容台灣與中國的政策關係不說，朗朗上口的還儘是低俗粗魯的「幹」、「他奶奶的」、「蔡賴配是武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被」、「以屁眼看待假韓粉」、「得民調者得痔瘡」，還在總統大選唯一的一場辯論會上，向女提問人丟出讓人瞠目結舌的「要不要問我幾歲之前是處男？」也那像預告要參選2024總統的柯文哲，麥克風前用「破銅爛鐵」稱呼英國鐵道貿易代表團贈送的懷表，輕浮的沙豬歧視言論「候選人xxx漂亮，適合坐櫃台」、「陳菊是比較肥的韓國瑜」、「台灣有些女性同胞，會不化妝直接上街嚇人」都說得臉不紅、氣不喘。

看來，政治明星由戴上一副家父長面具，把專斷宰制、威權冷酷當英明、崇高，演變成今天嬉怒笑罵、插科打諢的小丑領銜出場，把輕佻浮躁、粗鄙低俗當親切、隨和，過猶不及症候群還真是嚴重！

（作者為新竹教育大學退休副教授）