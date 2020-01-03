新北國際交換生說唱逗趣話年俗 國小服務學習寫春聯初體驗

適逢農曆年節前，新北市教育局今(3) 日邀請來自中華高中、新北高工11名來自日本、墨西哥、泰國、 西班牙、德國、法國等國家的國際交換生，參與「一日國際文化大使 」活動， 與張明文局長及樂利國小上百名小學生一起體驗各國過年文化。

11名來自世界各國的高中生， 自108學年度至新北市中華高中及新北高工進行一學年的交換學習 ，入校課程也特別安排到樂利國小服務學習， 讓國際交換生透過英文和初階的中文能力，及肢體語言表演， 帶來自己國家的文化和過年習俗，讓在場的小學生聽得津津有味。

這次有許多來自巴西的國際交換生， 他們分享巴西新年當天為了要把惡靈嚇跑，都會穿白色衣服； 來自西班牙馬德里的中華高中交換生林希蕾說：「元旦前一晚， 西班牙人要跟著鐘聲倒數，隨著最後12下鐘聲，吞下12顆葡萄， 就算是過年了！但是能在12秒內全部吞下這些葡萄並不容易， 也提醒現場小朋友「姊姊可是練過的!要小心吞嚥喔。」

樂利國小11名書法社的學生，在活動中扮演起小老師，用「 小手拉大手」的方式，教來自世界各地的大哥哥、 大姊姊們首次寫春聯，張明文局長、 校長們以及國際扶輪主委們也一起寫下新春祝福。 張局長也特別致贈每位國際交換生「喜氣小燈籠」， 象徵著照亮前途，並祝福他們學業進步，跟home爸、 home媽在新北過個溫馨的好年。

新北市教育局表示，新北市去(108)年全國首創單一媒合平台， 與國際扶輪合作， 大力引進國際交換學生至新北市高中進行一年的入校學習， 讓國際交換生與本市學生共學， 並支持高級中等學校學生免休學出國學習， 108學年度已協助4名學生分別赴巴西、澳洲、德國等國家學習。 此外，本市同時以達成「校校有國際交換生」為目標。108年共有 來自16國47位交換生至本市19所高中職入校學習， 交換學習期間，國際交換生也到中小學進行文化交流及服務學習， 拓展學生國際視野與跨文化溝通能力。