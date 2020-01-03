宜蘭綠舞推寒假一泊二食 搭秋冬補助最優惠

迎接2020年寒假，今年安排好要去哪玩了嗎？位於宜蘭五結的綠舞觀光飯店推出「親子饗樂趣，一泊二食」寒假住房專案，於1月底前平日入住，搭配交通部觀光局「秋冬國旅補助」，一房最高可再省1,000元！讓您出門散心兼省荷包，盡享美好假期！

即日起至2020年3月31日，宜蘭綠舞推出「親子饗樂趣，一泊二食」寒假住房專案，雙人客房最低7,390元、四人客房最低11,490元，最低下殺46折起！搭配秋冬遊補助再折抵1,000元，入住房客除享有豐盛早餐外，午餐或晚餐可依旅客需求二擇一，任選蝶舞咖啡廳或舞饌日式料理(價值980元+10%/份)； 平日入住依房型加碼贈送蝶舞咖啡廳經典雙人下午茶 (原價499元+10%/套)。

旅客可從日式主題園區開啟愜意假期，享受經典浴衣換裝樂趣以及體驗手作抹茶，在風呂中洗去一天疲憊，翌日享受日式手作DIY活動、在騎士堡暢玩繽紛球池，帶寶貝輕鬆出遊吃美食、泡風呂、遊玩豐富園區活動一次到位，讓孩子玩得開心、全家都盡興！

此外，蝶舞咖啡廳則推出全新主廚套餐，經典主餐推薦《櫻桃鴨胸佐紅酒醬》980元+10%，嚴選肉質鮮嫩肥美的宜蘭櫻桃鴨，以特選香料醃製後用低溫烹調鎖住肉汁，搭配綿密可口金山地瓜，以及少許松露熬煮的紅酒醬，層次口感豐富；舞饌日式料理則以創意懷石料理方式呈現，主廚薈萃宜蘭在地及當季食材，道道呈現日本料理精髓，把握本次一泊二食優惠，不論是異國百匯、和風料理皆能任君挑選，以划算價格即能品嘗新春美饌。

而為了讓旅客們於新年體驗更多元及豐富活動，綠舞全台唯一日式主題園區也將於2020年１月15日起隆重推出「莊園之謎．尋找守護神」最新密室逃脫活動，參加者可以拿著謎題卡對照提示解題，在園區萬坪戶外場地盡情享受樂趣，10位夥伴需同心協力解開6道關卡，存活到最後的才是贏家。活動採團體預約報名，最少10人即可開團遊玩，含服裝及道具暢玩價只需500元/人！新的一年，入住綠舞國際觀光飯店，開啟一場說走就走的精采宜蘭小旅行！