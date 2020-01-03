肝癌新一代一線標靶藥物納入健保給付　可大幅提升患者存活期超過2倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）根據衛福部2016年癌症登記報告，我國罹患肝癌人數在十大癌症中名列第四，死亡率則位居第二，而新一代標靶藥物自2018年核准上市後，不僅有效提升整體存活率，副作用、服藥便利性也都優於傳統的一線標靶藥物，更在今年1月1日起正式納入健保給付，對患者來說是一大福音。

台北榮民總醫院腫瘤醫學部主任趙毅表示，在台灣，肝癌防治的推廣及肝膽腸胃科的長期追蹤及檢查的普及率提升，使早期肝癌發現比率提升，然而趙毅仍指出，對於晚期肝癌患者，過去十年來，晚期肝癌的第一線標靶藥物選擇只有一個，即便病人面對疾病控制不佳、或是治療出現嚴重不適的副作用，也沒有其它選擇。

2018年8月，美國食品藥物管理局（FDA）核准新一代一線標靶藥物上市，同年1月也取得台灣核准上市。根據跨國的大型臨床試驗結果發現，新一代一線標靶藥物在整體存活期（OS）延長至13.6個月優於傳統一線標靶藥物的12.3個月。

在其它治療指標方面，新一代一線標靶藥物有無惡化存活期（PFS）是傳統一線標靶藥物的2倍；疾病無惡化時間（TTP）超過傳統一線標靶藥物的2倍；腫瘤客觀反應率（ORR）較傳統一線標靶藥物提高2倍。

而且治療後的不良反應比例，例如手足症（肢端紅腫）、掉髮、皮疹等皮膚相關副作用，皆低於傳統一線標靶藥物，一天也只要口服一次，可隨餐或空腹服用，服藥便利性高，提高癌友生活品質。

健保署已於今（109）年一月起給付新一代標靶藥物用於晚期肝癌的第一線治療，趙毅主任表示，這對患者來說是一大福音，也將晚期肝癌治療推進一大步。

台灣肝癌醫學會理事長、林口長庚胃腸肝膽科系教授級主治醫師林錫銘表示，晚期肝癌患者經常因為無力負擔新藥費用，不願拖累家人，因此選擇放棄治療，新一代一線標靶藥物健保有給付，病友不必再擔心高額藥費造成家人負擔，可以放心接受治療，勇敢抗癌、為家人挺進。