跨年夜不平靜 印尼雅加達嚴重洪災釀43死

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）印尼首都雅加達跨年夜遭受洪水侵襲，造成至少43人死亡，超過6萬人連夜被撤離，都會區交通嚴重癱瘓，1處內陸機場被迫關閉。印尼氣象局表示，未來雨勢將繼續擴大，災情恐惡化。

《美聯社》報導，由於季節性暴雨、排水設施不足，加上垃圾問題嚴重，雅加達每年雨季都會淹水。12月31日晚間降下的暴雨，導致流經雅加達市區的芝利翁河（Ciliwung）水位急速暴漲，洪水淹沒至少182個社區，在郊區還引發嚴重土石流，導致12人死亡。

家園被淹的民眾們被迫站在屋頂上等待救援，有少年因誤觸漏電的電線桿意外身亡，使當地政府不得不切斷部分地區電源。

僅在雅加達就有6萬2000人被迫撤離，部分火車路線及1處內陸機場也被迫關閉。

印尼國家災害應變總署發言人阿古斯（Agus Wibowo）表示，洪災造成至少43人死亡，大部分罹難者死於溺水及低溫、觸電及遭土石流掩埋等。目前約有39萬7千位民眾被收容在都會區的避難所中。

部分地區的水勢已經開始消退，使居民得以返回家園進行清掃工作。

雅加達首都圈人口約有3000萬，由於全球暖化影響，加上超抽地下水與不當開發，導致該地迅速下沉，部分低窪地區更陷入海平面以下4公尺，每年以25公分速度繼續下陷。

這也是繼2013年雅加達大洪水導致57人死亡後，7年來最嚴重的洪災。

印尼總統佐科威去年8月拍板宣佈斥資466兆盧比（折合新台幣約1兆），要將首都遷往婆羅洲的「東加里曼丹省」，新首都的政府辦公大樓，將從2021年開始興建，搬遷工作預定在2024年展開。

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