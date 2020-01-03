台灣失事黑鷹直升機「黑盒子」送運安會　最快一天可解讀完畢

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）空軍UH-60M黑鷹直升機，昨(2)日在新北宜蘭交界山區失事，軍方今(3)日上午7時挺進山區尋找黑盒子。國防部表示，已在上午10時40分尋獲黑盒子，將送至運安會釐清失事原因。

中央社引述運安會執行長官文霖表示，如果黑盒子沒有損壞的狀況下，最快一天就可以解讀完成，但如果有損壞就需要3天。

國防部總督察長黃國明今天表示，上午10時40分在直升機主要機體內尋獲黑盒子，所有卡片和紀錄器都已找到，外型完整。

為執行意外事件現場調查作業，黃國明上午率空軍、陸軍特戰官兵與國防部軍備局等共49人，前往失事區域蒐證，稍後接受媒體聯訪表示，已找到「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，將送往軍方和國家運輸安全調查委員會研讀，完成報告後會再對外公布。

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黃國明說，機體「嚴格來說不是很完整」，外型大體還在、但有點殘破，黑盒子是在直升機主要機體裡尋獲，外型完整；至於殘骸如何處理，要進一步評估後再決定。

黃國明表示，現場發現3、4個公事包，確定是工作人員所有，但屬於個人物品不便拆開檢視，會原封不動送到空軍司令部。

UH-60M黑鷹直升機昨上午失事，機上13人，包括參謀總長沈一鳴在內共8名軍士官罹難，另有5人受傷。

國防部指出，現場人員已於上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，將送往國家運輸安全調查委員會等相關單位協助進行資料判讀，以釐清肇事原因。

中央社引述運安會執行長官文霖說，軍機的完整調查報告是由國防部負責，雖然國防部已經委託運安會做解讀，但相關解讀結果，運安會不對外公布，只會把解讀結果交給國防部。

官文霖指出，黑盒子如果沒有損壞，最快一天就可以解讀完畢，但不會是今天，而如果有損壞就需要3天的時間，解讀完的結果會直接交給國防部。

國防部強調，針對這次意外事件，感謝各界關心及協助，相關飛安調查作業目前仍在進行中，懇請媒體、各界勿做臆測性報導，以避免誤導視聽。

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