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【黑鷹墜毀殉職】蔡總統追晉沈一鳴一級上將　交付國軍「3個確保」任務

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By  台灣英文新聞－編輯
2020/01/03 12:53
（總統府照片）

（總統府照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）黑鷹直升機昨（2）日在新北市烏來山區失事，造成參謀總長沈一鳴等人殉職，蔡英文總統今（3）日裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，並交付國軍「3個確保」任務，確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。

沈一鳴殉職後，國防部表示，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長一職。

蔡總統上午召開「國防軍事會談」，會談由蔡總統主持，國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、國安會諮詢委員陳俊麟、副秘書長陳文政、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光等亦出席是項會議，歷經一個多小時討論，會議已結束。會前先默哀一分鐘，蔡總統隨後裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章。

根據總統府發布的資料，蔡總統在會中致詞時表示，這次墜機事件是國家重大損失，但國家安全一日也不可懈怠，她要求三軍將領確保軍心民心穩定確保台海周邊安全確保裝備檢整完善

蔡總統要求務必確保軍心民心穩定，紀念沈一鳴的最好方式，就是繼續堅守崗位，共同守護國家安全。國防事務有完整分工，也有代理制度，務必在國防部長嚴德發領導下，讓國防事務如常運作，穩定軍心。

其次，務必確保台海周邊安全：各單位提高警覺，密切注意台海周邊軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。

第三，務必確保裝備檢整完善：嚴格要求各部隊，務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不容任何鬆懈。

同時，總統也指示全力協助罹難同仁的家屬處理治喪事宜，後續的撫卹從優、從寬、從速辦理；對於受傷的國軍同仁，也要全力提供後續協助。總統也要求相關單位務必徹底調查事故原因，釐清真相。
黑鷹
沈一鳴

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