【黑鷹墜毀殉職】蔡總統追晉沈一鳴一級上將　交付國軍「3個確保」任務

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）黑鷹直升機昨（2）日在新北市烏來山區失事，造成參謀總長沈一鳴等人殉職，蔡英文總統今（3）日裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，並交付國軍「3個確保」任務，確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。

沈一鳴殉職後，國防部表示，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長一職。

蔡總統上午召開「國防軍事會談」，會談由蔡總統主持，國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、國安會諮詢委員陳俊麟、副秘書長陳文政、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光等亦出席是項會議，歷經一個多小時討論，會議已結束。會前先默哀一分鐘，蔡總統隨後裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章。

根據總統府發布的資料，蔡總統在會中致詞時表示，這次墜機事件是國家重大損失，但國家安全一日也不可懈怠，她要求三軍將領確保軍心民心穩定、確保台海周邊安全、確保裝備檢整完善。

蔡總統要求務必確保軍心民心穩定，紀念沈一鳴的最好方式，就是繼續堅守崗位，共同守護國家安全。國防事務有完整分工，也有代理制度，務必在國防部長嚴德發領導下，讓國防事務如常運作，穩定軍心。

其次，務必確保台海周邊安全：各單位提高警覺，密切注意台海周邊軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。

第三，務必確保裝備檢整完善：嚴格要求各部隊，務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不容任何鬆懈。

同時，總統也指示全力協助罹難同仁的家屬處理治喪事宜，後續的撫卹從優、從寬、從速辦理；對於受傷的國軍同仁，也要全力提供後續協助。總統也要求相關單位務必徹底調查事故原因，釐清真相。