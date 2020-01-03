YouBike2.0進駐公館周邊　15日起試辦3個月

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市政府交通局表示，自本月15日起將在捷運公館站周邊試辦YouBike2.0，提供102站共約1,800個車柱及500輛新式公共自行車，讓民眾體驗及使用，為期3個月再評估是否全市推動。

北市政府交通局表示，北市公共自行車於106年底達全市400站、13,072輛車，每站平均服務半徑為200至500公尺，服務範圍涵蓋本市平原面積90%以上，民眾步行5至10分鐘可達租賃站。

考量現有系統於設置租賃站時需介接市電，且設置須達固定規模方符合經濟效益，不利後續增站擴展服務密度。

YouBike2.0計畫採車上機及輕樁設計概念，降低租賃站設站限制，未來將藉由自行車之車機通訊作為借還車輛的操作平臺，除具備文字顯示功能亦新增QRcode掃碼租車服務。

因應YouBike2.0系統設計跳脫以往的框架，無法與既有設備相互借還，所以在車身設計上採取珍珠白及黃色，車柱設計則僅可停放1輛車，以利民眾區別辨識，YouBike官網頁籤項目中也新增YouBike2.0資訊讓使用者便利尋找。

因考量既有租賃站點在捷運公館站周邊使用情形較高，於15日起3個月於公館地區及台大校園內先行試辦，後續再評估全市設置的可行性。