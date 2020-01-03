年節到返鄉人潮湧現 關務署籲：保護荷包勿攜帶豬肉製品入境

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）今年1月份適逢總統大選與農曆春節假期，返鄉遊客人數大幅增加，為防堵非洲豬瘟入侵台灣，海關嚴陣以待，除了於各機場及港口對自高風險地區入境旅客全面檢查託運及手提行李外，對所有進口郵包及快遞貨物持續實施100%X光檢查，關務署呼籲民眾，切勿攜帶或網購豬肉製品等動植物產品入境，避免受罰。

關務署表示，去(108)年春節假期海關查獲旅客違法攜帶豬肉製品包括火腿腸、臘腸、火腿三明治、肉包、肉粽、豬肉餡餅、豬肉丸、東坡肉、燕肉、燕皮、肉鬆、肉鬆麵包、肉鬆蛋捲及肉鬆口味米果等，中秋前夕亦於邊境查獲大量含豬肉月餅，上述食品均有傳播非洲豬瘟等動物傳染病風險，請民眾告知境外親友返鄉時絕對不要帶回、寄回或運回臺灣，讓臺灣豬能平安過年。

關務署強調，旅客違法攜帶豬肉製品遭海關查獲，將開罰新台幣20萬元至100萬元罰鍰。廠商或個人進口貨物夾帶未經檢疫的豬肉製品等動物產品，無論是否來自疫區，依同條例第41條規定可處7年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰金。

關務署提醒，民眾若對入境攜帶物品是否違反動植物檢疫規定有所疑慮，可先至防檢局網站參考最新版本「常見入境旅客攜帶動植物或其產品檢疫規定參考表」，以免不慎遭受重罰。