美國總統川普宣布禁售部分加味電子煙

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）美國總統川普政府2日宣布，禁售多款加味電子煙，包含受到青少年歡迎的薄荷與水果等口味，以遏止愈來愈多青少年使用這項產品，但薄荷醇與菸草口味則不在此波禁售名單中。

外電報導，美國衛生及公共服務部（HHS）說，除了菸草與薄荷醇口味，凡是未停止生產、配銷、販售加味煙液匣電子煙的業者，30天恐遭到美國食品藥品監督管理局（FDA）強制處置。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）在去年針對美國青少年吸菸的調查中發現，有28%的高中生幾乎每天吸食電子煙，且大部分人都不知道煙彈裡的成分，甚至認為其只是一款提供水果口味煙霧的產品，並不含任何有害物質。

調查中最令人擔憂的是，其中有37%吸食電子煙Juul的青少年不知道其中含有尼古丁成分。

美國衛生及公共服務部指出，想要銷售加味電子煙或電子煙煙油的製造商，必須向FDA遞交申請，以證明產品符合適用標準。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），截至去年12月24日，神秘的呼吸系統疾病已造成全美54人喪命，超過2506人入院；案例中最年輕為13歲，死亡案例最小的是17歲，通報患者中有8成是35歲以下的青年。

調查人員還指出，有愈來愈多證據顯示，含有維他命E醋酸酯的電子煙與呼吸系統疾病有關聯。