終於等到你！ 外交部：台德免試互換駕照正式上路

我國駐德代表謝志偉（右）與德國駐台代表王子陶（左）2019年12月12日在柏林簽署合作意向書（圖/ 中央社） 我國駐德代表謝志偉（右）與德國駐台代表王子陶（左）2019年12月12日在柏林簽署合作意向書（圖/ 中央社）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣與德國簽署「台德互換駕照程序共同意向書」，德方已於2019年12月31日完成相關程序並公佈生效，台德免試互駕正式上路。德國也是第13個與台相互實施免試換駕照的國家。

我駐德國代表處謝志偉大使與德國在臺協會王子陶（Thomas Prinz）處長於12月12日在德國柏林完成簽署臺德互換駕照的協議簽署。

德國政府在簽署協議後據以修正駕照法規，將台灣列入可免試申換德國駕照的名單。

依據意向書規定，赴德國前已持有我國有效小客車普通駕照、且具德國居留六個月以上的身分及設有住所的國人，可備妥相關資料及規費，向德國居住地的地方政府駕照主管機關申請，直接換發德國駕照，無須經過筆試及路考。

德國是繼法國、荷蘭、義大利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞士、愛爾蘭、斯洛伐克、葡萄牙及波蘭之後，第13個與我國相互實施免試換駕照的歐洲國家，使旅歐的國人生活更加便利，也有助深化臺歐雙方交流。

外交部表示，德國是我國在歐洲最大貿易夥伴，雙邊實質交流活絡緊密。臺德雙方繼上年8月簽署「陸路運輸合作意向共同宣言」及「道路安全合作意向共同宣言」後，於12月再度簽署「互換駕照程序共同意向書」，充分展現雙方致力發展互利互惠實質關係的意願與成果。