國軍上山尋找黑鷹黑盒子　台灣啓動調查

總統蔡英文（右）3日上午在國防部長嚴德發（左起） 、空軍司令熊厚基、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光 陪同下，前往三軍總醫院懷德廳的殉職... 總統蔡英文（右）3日上午在國防部長嚴德發（左起） 、空軍司令熊厚基、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光 陪同下，前往三軍總醫院懷德廳的殉職軍官靈堂哀悼致 意。 中央社記者林俊耀攝 109年1月3日 (來源 中央社)

(台灣英文新聞／政治組綜合報導）昨（2）日上午發生一架UH-60M黑鷹直升機，不明原因迫降在新店、宜蘭交界的福山山區，造成機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴也不幸罹難，另有5人受傷。軍方今（3）日派員入山前往現場，尋找飛行紀錄器，希望進一步了解失事原因。

中央社報導，20多名特戰官兵在國防部總督察長黃國明指揮下，上午近7時從宜蘭礁溪櫻花陵園入山，徒步前往黑鷹直升機失事地點。軍方表示，任務主要是尋找俗稱黑盒子的飛行紀錄器，以利後續事故原因調查，至於殘骸後續再處理。

中時報導，這次黑鷹失事，也讓人想起2018年2月5日，一架NA-706黑鷹直升機，到蘭嶼執行醫療後送任務時，晚間11點48分36秒從蘭嶼起飛，正駕駛就馬上回報有亂流，接著警示燈再次亮起，駕駛已改為手動操作，當時飛行高度290呎，也從爬升狀態改為平飛，並有下降情形。

起飛後僅一分鐘（49分49秒），副駕駛呼叫「空速」，正駕駛回應「空速未到，推頭」，此時飛行高度僅133呎，且不斷以20度的俯角往下飛行，最後在11點49分57秒，黑盒子停止記錄。從起飛到失事，僅短短81秒，造成2人死亡，4人至今下落不明。

連續兩年內發生兩起黑鷹失事意外，讓國防部2日晚間宣布，將旗下的30架黑鷹將全面停飛特檢。加上日前內政部空勤總隊旗下的14架黑鷹，目前國內的黑鷹直升機確定全面停飛特檢。