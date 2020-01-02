【最新搜救畫面】黑鷹直升機起飛到失聯僅37分鐘　軍方下令44架全面停飛待檢

圖為獲救生還者作計室參謀周欣頤中校，下山至登山道出口送醫。中央社 圖為獲救生還者作計室參謀周欣頤中校，下山至登山道出口送醫。中央社

傍晚搜救人員將參謀總長沈一鳴的遺體運送下山，移靈台北臨時靈堂。中央社 傍晚搜救人員將參謀總長沈一鳴的遺體運送下山，移靈台北臨時靈堂。中央社

更新時間: 2020-01-02 22:46

首次發稿: 2020-01-01 20:03

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) UH-60M黑鷹直升機今(2)日上午在新北烏來、宜蘭交界山區失事，軍方人士晚間表示，為求慎重，空軍、陸軍共44架的黑鷹直升機全面停飛，並就操控、雷達、動力、結構等系統檢查，進行「天安特檢」，目前則由S-70C直升機及EC-225直升機擔負救援工作。

陸軍UH-60M黑鷹直升機在去年(2019年)10月30日才剛剛成軍，取代在台灣服役約50年的UH-1H直升機。誰知才兩個月就發生悲劇。

《中時》報導，依紀錄顯示，直升機從起飛到失聯只有37分鐘。報導稱，這架黑鷹直升機今天上午七點五十分從台北松山機場起飛，大約八點二十五分左右傳出失聯。

中央社則引述軍方指出，黑鷹失聯最後的回報時間是在上午8時6分左右，主要回報「能見度符合進場標準」等語，並沒有提及其他狀況，軍方將組成專案小組了解事件肇因。

中央社引述軍方人士晚間受訪表示，扣除內政部空勤總隊所屬的15架黑鷹（日前蘭嶼失事一架，剩14架），軍方目前共擁有44架黑鷹直升機，分別是陸軍30架、空軍救護隊15架（今天失事一架，剩14架）。

更新時間: 2020-01-02 21:23

首次發稿: 2020-01-01 20:03

【最新搜救畫面】黑鷹直升機起飛到失聯僅37分鐘 軍方將成立專案小組了解肇因

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 空軍UH-60M黑鷹直升機今天(2日) 上午發生迫降意外，在新北、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，軍聞社記者陳映竹等5人生還受傷。傍晚搜救人員將沈一鳴的遺體運送下山，移靈台北臨時靈堂。

至於5名傷者，國軍晚間表示，經送往國立陽明大學附設醫院初步診斷後，都無生命危險，先後送抵三軍總醫院醫治。中央社報導，由於失事地點位在偏僻山區，一度讓搜救人員如大海撈針，所幸倖存者吹哨求助，最後順利讓警消循著哨音找到失事點展開救援。

《自由》報導，參謀總長沈一鳴的遺體在下午6：30由家人陪同抵達登山口，遺體運離時，官兵排隊敬禮、送沈一鳴最後一程。

中央社引述軍方指出，考量天候因素，罹難者全數採救護車方式運送至台北三軍總醫院懷德廳。三總懷德廳目前已設置靈堂（如下圖)。

圖/中央社

這個意外事件8名罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長。

相關新聞 【墜毀黑鷹乘員名單】參謀總長沈一鳴等8位將士罹難 軍方下半旗3天致哀

其中于親文少將原定今年下半年屆齡退伍，不料卻在退伍前發生憾事。中央社引述熟悉于親文的人士表示，于親文做事認真負責，擔任政戰局副局長期間，常常看公文看到午夜12點多，有時候公文堆得比一個人還高。

至於洪鴻鈞少將在金城鎮北門老家大門深鎖。家人為避免洪母受到刺激，刻意隱瞞噩耗；親友得知他罹難，則不勝唏噓。

至於5名生還者的情況，宜蘭縣警消單位獲報後立即從礁溪山區入山，下午找到失事現場，並將傷者用擔架等方式運送下山。

晚間約6時，後次室次長黃佑民與作計室處長劉孝堂(下圖)都被以推床方式，送入陽大附醫急診室，作計室參謀周欣頤在別人攙扶下就醫，通次室中將曹進平(下圖)則是獨自走入急診室，並對外表示「謝謝外界關心」。

國防部軍醫局衛勤保健處長高中錚接受媒體聯訪時說，經陽大附醫初步醫治後，黃佑民腰椎與骨盆挫傷及四肢擦挫傷，曹進平身體多處擦挫傷，周欣頤主要是胸部挫傷及四肢多處擦挫傷，劉孝堂右耳撕裂傷、臉部擦挫傷及四肢多處擦挫傷。

他表示，這4名傷者經初步評估後都暫時沒有生命危險，已經轉送三總；陳映竹被搶救下山後也是四肢多處擦挫傷，沒有生命危險，直接送往三總醫治。

晚間7時17分先後有3部救護車送抵三總急診室。三總證實，到院3傷患分別是通次室中將次長曹進平、後次室中將次長黃佑民及作計室中校作參官周欣頤，部分傷者頭部被固定在擔架上。

相關新聞 【墜毀黑鷹乘員名單】參謀總長沈一鳴等8位將士罹難 軍方下半旗3天致哀

國防部通次室次長中將曹進平（前）滿身泥濘，並由搜救人員攙扶送醫。中央社

圖為獲救生還者劉孝堂少將（中）下山至登山道出口送醫。中央社