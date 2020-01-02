證交所與英國愛塞特大學共同探討資料治理

台灣證券交易所與英國愛塞特大學(University of Exeter)李震海教授於2019年12月25日舉辦「公司治理及金融服務之人工智慧與資料治理」台北研討會，邀請實務界與學術界之專家學者就資料治理議題進行探討。

台灣證券交易所羅贊興副總經理致詞時表示，資料治理對證交所而言可用於各個面向，例如可使用於發行面、監視面及交易面，以監視面來說，監視部門每天須觀察成交價量與重大訊息，來確認是否構成內線交易等要件；在交易面，資料的應用可推動盤中零股交易及逐筆交易。

李教授表示，目前國際上交易所的角色包含了基礎設施提供者、技術公司、資訊公司及市場監管者等，因此能夠控制和處理大量資料，包括公司治理、交易及監管面等資料，這些資料集使交易所能夠為市場與經濟提供更多的產品和服務。交易所必須具有管理這些資料集的系統、流程及策略，以確保建立健全的治理框架來保護個人權利並防止資料的濫用。

國立台灣大學法學院楊岳平教授進一步說明機器學習和資料治理之間的緊密關係，並認為資料治理應成為人工智慧相關規範的一部分。若交易所蒐集、控制、儲存和處理個人資料，則應加強對內部風險管理系統及控制的檢查，以保護個人資料和隱私權。奧斯頓律師事務所(Alston＆Bird LLP)合夥人蘇慧倫律師則闡述交易所如何進行智慧財產權管理以提高其價值，且國際上許多交易所已考量到貿易問題而積極申請專利。

台灣證券交易所除積極透過資料之分析使用來促進整體資本市場發展外，同時透過健全的資料治理以確保資料品質與安全，並持續配合政府政策推動資料開放與應用，以期實現普惠金融之理想。