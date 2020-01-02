全球首例！帛琉禁用防曬乳救生態 不聽恐罰3萬元

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）我國太平洋友邦帛琉（Palau）1月1日宣佈，即日起國內禁止持有、販售含有「對珊瑚礁有害的化學物質」防曬品，違反者將被開罰1000美元罰金（折合新台幣約29900元）。帛琉政府也在當天成立海洋保護區，禁止捕魚、採礦以及割鯊魚鰭等活動。

《中央社》引述法新社報導，帛琉位於日本與澳洲中間海域，由於其得天獨厚的海洋生態，被譽為世界最佳的潛水勝地之一。

帛琉總統雷蒙傑索接受訪問時表示，許多防曬乳液中都含有對珊瑚礁不友善的化學成分，儘管含量很小。帛琉不介意成為全球第一個宣佈禁止使用對珊瑚礁有害化學物質的國家，尊重孕育生命的環境，我們也盡力傳達這個訊息。

法令自2020年元旦起實施，不管是攜帶進入帛琉或販售者，產品將被沒收，持有者也將被開罰1000美元罰款，相當於新台幣29900元

美國夏威夷州議會在2019年7月也通過法案，將於2021年起禁止販售含有珊瑚礁有害成分的防曬商品，成分包括羥基苯酮（oxybenzone）和甲氧基肉桂酸辛酯（octinoxate）。

帛琉政府也在元旦當天將帛琉百分之80的專屬經濟海域列為海洋保護區，海域面積高達50萬平方公里，在此區域內禁止從事包括捕魚、採礦等。