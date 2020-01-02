照片背後的故事—徐仁修

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了自然生態攝影家徐仁修，一同製作了這期的名人講堂，在這期當中自然生態攝影家徐仁修講述工作實況，以及那一張張生態照片背後的精采故事。

拍到百步蛇照片的經過

你在鏡頭裏面看著，用廣角鏡看牠一直靠近，真的很恐怖，你不能動，因為毒蛇對動的東西是很敏感的，你動的時候，一個是牠的食物，一個就是牠的敵人，所以牠很可能你動了牠就咬了，所以牠過來的時候 ，我按了兩張照片不敢動，牠就從我的相機，從我下面我的手這邊這樣過去。

一張好的生態照片需要的元素

生態攝影跟其他攝影不太一樣，但是你要讓人家看生態攝影，還是第一個視覺要讓人家願意看，你才會看嘛，所以它第一個要件一定要有視覺的效果，第二個，你要找到這些各種的動物很難，你要有這個生物的知識跟經驗，第三個就是因為牠是真實的，所以你不能在動物園拍，牠一定是環境住在大自然裡面，所以牠要具備了我們講的真善美三種，那個照片才會是一張好的生態攝影。

拍到臺灣藍鵲的經過

藍鵲在牠有孵蛋，有小鳥的時候很兇，你走到牠們的棲息地，牠們會從樹上下來攻擊抓你的頭，然後我被牠攻擊之後，我自己在想牠如果這樣攻擊我，我對著牠正面牠衝過來的時候拍牠， 拍出來的照片一定很震撼，可是牠非常聰明，你怎麼樣轉，牠都從後面來，牠知道你的臉在前面，所以後來我就想到一個辦法，第二年我就試試看，我把帽子反戴，把我的眼鏡戴在後面，然後人倒退走，所以當牠過來的時候，你知道就是正面衝過來，其實我拿著相機在等牠，所以我才能夠拍到，你看牠整個眼睛跟翅膀收起來對著我衝過來，然後最後一剎那，我開始按，牠發現我是正面的，牠往上去飛，牠飛的時候才能夠展開整個翅膀，拍到這一張照片。

徐仁修鼓勵孩子的一句話

臺灣的大自然這麼特別，那麼多生物多樣性，我們應該來好好關懷，好好欣賞，甚至我們要一起行動。



(國家教育研究院圖片)