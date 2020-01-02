新二代優勢論壇 新住民立委林麗蟬分享心路歷程

社團法人台灣新移民發展與交流協會、國泰人壽基金會、教育部國教署新住民語文教學支援中心、彰化在地學校、立法委員林麗蟬服務處與亞洲人才協會等於今年元旦，在員林高中聯合舉辦第四屆新移民二代優勢論壇暨媽媽/孩子/學校三方合作移民署培力計畫提案比賽。

本次論壇主要是協助與教學企劃，將由社團法人台灣新移民發展與交流協會，作後續提案教學輔導並審查通過後，之後再送相關承辦單位，最高獎金20萬元。

上午邀請已通過移民特考越南語組的新二代潘琳燕來分享二代的優勢，以及首位新住民立法委員林麗蟬來分享自身經歷與鼓勵。下午以世界咖啡館的模式探討跨領域、跨族群、雙語言合作經濟新議題，共有四個主題，分別為「新二代優勢與需求」、「異國美 食和ＯＭＯ微創業」、「雙語媽媽的國際競爭力」和「新二代的資源計畫撰寫」。最後以綜合座談分享各桌討論成果並總結。

十大傑出青年第51屆社會服務類當選人、現任中華民國首位新移民立法委員林麗蟬，於會中也分享她在立法院推動新移民工作的心路歷程與點點滴滴。林麗蟬表示，新移民的工作是延續性的，不斷的更新與成長。

新移民二代優勢論壇迄今已第四屆，一開始只是想讓更多人認識新移民，從她開始進入國會替新住民發聲，這幾年新移民的議題也日漸被重視，政府也推動許多關於新移民的政策，表示越來越多人看見新移民的努力與聲音，令她備感欣慰。

林麗蟬表示，現在新移民在台灣已經有55萬人，另外新二代至少有30萬人，所以已經是近百萬人的族群，持續增長中。對於新移民姊妹與二代的培力，林麗蟬不遺餘力，未來卸任後，也將成立新移民政策中心，與學校合作，繼續為新移民族群努力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）