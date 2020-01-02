【墜毀黑鷹乘員名單】參謀總長沈一鳴等8位將士罹難 軍方下半旗3天致哀

消防署表示，經聯繫宜蘭消防局119，證實第1梯次人 員已於下午1時30分接觸到待救者，黑鷹直升機機身面目全非。 （消防署提供） 中央社 消防署表示，經聯繫宜蘭消防局119，證實第1梯次人 員已於下午1時30分接觸到待救者，黑鷹直升機機身面目全非。 （消防署提供） 中央社

更新時間: 2020-01-02 16:09

首次發稿: 2020-01-02 14:15

沈一鳴罹難 蔡總統要求國防部維持軍心穩定

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今天（2日)說，非常不捨、悲傷國防部參謀總長沈一鳴罹難，已要求國防部長嚴德發這段時間維持軍心穩定，確保國防、軍事穩健運作，維持國家安全與穩定，也下令軍事單位下半旗3天。

蔡總統下午前往宜蘭金六結新訓中心，關心搜救進度並聽取相關簡報時表示， 對所有罹難者致上最深哀悼，請國防部後續提供最大協助，讓家屬得到照顧，讓罹難者安心離去，待救援告一段落後，將迅速展開所有調查工作，釐清事故真相。

更新時間: 2020-01-02 15:50

首次發稿: 2020-01-02 14:15

黑鷹直升機迫降 軍聞社記者陳映竹最先傳出求救訊息

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）載有參謀總長沈一鳴上將等高階將領的一架UH-60M黑鷹直升機，今天上午迫降不成，墜毀新北烏來山區，造成沈一鳴等8名將士殉職，軍聞社記者陳映竹等5人生還。

中央社報導，這是國軍高級將領搭乘專機發生失事，軍職最高的紀錄。參謀總長是國軍軍令系統最高指揮官，是國軍軍職最高職務。



另一方面軍方人士表示，黑鷹直升機失事後，最先以手機傳出求救訊息的是軍聞社記者陳映竹。

國防部稍早指出，空軍救護隊在空中目視到迫降的黑鷹直升機，並出動2架黑鷹直升機待命吊掛支援；另外，也派遣蘭陽指揮部80名的官兵前往馳援。

軍方人士透露，黑鷹迫降山區時，第一個傳出求救訊息的是在機艙內的軍聞社記者陳映竹，但事後軍方再次撥打電話時已無人接聽。

參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助理次長洪鴻鈞少將及軍聞社記者陳映竹，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘UH-60M黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來及宜蘭交界處。

更新時間: 2020-01-02 14:43

首次發稿: 2020-01-02 14:15

【墜毀黑鷹乘員名單】國防部確認5生還 參謀總長沈一鳴等8位軍官罹難

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）黑鷹直升機今(2)日迫降烏來山區，稍早傳出參謀總長沈一鳴已於10時50分尋獲。不過根據國防部最新消息指出，目前確認8死5生還，參謀總長沈一鳴等高階軍官不幸罹難。

機上除3名機組員，乘客含沈一鳴在內共9名軍官，另有一位軍聞社記者，共計13人，軍聞社提供完整名單如下：

罹難者8人:

參謀總長沈一鳴上將、

正駕駛葉建儀中校、

副駕駛劉鎮富上尉、

機工長許鴻彬士官長、

總士官督導長韓正宏士官長、

參謀黃聖航少校、

情次室助次洪鴻鈞少將、

政戰局副局長于親文少將。

獲救5人包括:

後次室次長黃佑民中將、

通次室次長曹進平中將、

作計室處長劉孝堂少將、

參謀周欣頤中校、

軍聞社記者陳映竹上士。

相關新聞 【黑鷹墜毀殉職】沈一鳴接參謀總長僅半年 專業學養俱佳、曾任幻象戰機首席試飛官

首次發稿: 2020-01-02 14:15

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國搜中心今(2)日早接獲通報，黑鷹直升機迫降烏來山區，立即派遣空勤總隊及消防署特搜隊支援國防部，前往現場開闢臨時起降場，現共出動4架次搜救機和111人。

針對黑鷹直升機今(2)日迫降烏來山區一情，空軍司令熊厚基上將稍早表示，目前地面搜救部隊正趕往事發現場，全力投入搶救與後送醫療事宜。

空軍上午在空軍松山指揮部召開記者會，由司令熊厚基上將親自說明事發經過與搜救情形。

熊司令指出，此行為沈總長赴宜蘭東澳嶺慰勉部隊，機上包括率隊的參謀總長沈一鳴上將及機組員共計13人。

熊司令表示，該機雷達光點0807時消失，當時位置為松山105度/16浬，約在新北市烏來山區，消失前最後通聯記錄為0806時，機上回報能見度及天候狀況，隨後失去訊號。

熊司令表示，目前包括空軍救護隊直升機2架、陸軍蘭指部91員兵力等兵力立即趕赴現場，將持續更新訊息，請國人一同為機上官兵祈福。