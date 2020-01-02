越南插畫家新北溫暖開展 秀出東南亞療癒女力

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）來自越南的數位插畫家胡蓉，被設計媒體譽為10位必認識的插畫家，本次受邀參與新北市藝文中心「女孩女孩─國際圖文藝術創作特展」展覽，與瑞典、西班牙、烏克蘭、日本、印尼、澳洲，以及臺灣等女性藝術創作者跨域展出，運用藝術表達自己、反映社會對女性的期待和想像。

被設計媒體譽為十位必認識的越南數位插畫家的胡容，在Behance設計平臺擁有超過40萬人次瀏覽的高人氣。笑起來與作品一樣甜暖的她，出生於擁有世界遺產歷史建築群的順化古城中，作品常散發一種不受世俗干擾的恬靜感。

綻放_胡容_2017（圖/ 新北市文化局）

胡容(Dung Ho)只畫女生、孩童、自然等主題來表現「女性藝術」，以夢幻般的色彩表現出孩童與女性平凡的生活片段，卻創造出天真爛漫、溫暖動人的力量，擁有一眼就讓人停下腳步駐足的神奇魅力，收服療癒不少人心。

從小對畫畫就充滿極大的興趣，她笑著說「每天都花很多時間畫畫，還畫在地上」，但當時插畫創作在越南並不流行，藝術學院畢業後，她更曾對未來感到茫然，直到離開家鄉遷居胡志明市後才又重新開始。

插畫早期在越南並非受矚目的創作類型，但隨著網路與社群媒體的快速發展很快讓她嶄露頭角，相對的也讓她置身在無國際且擁有高度競爭的數位產業環境。面對高壓的工作，她則選擇「努力不讓自己失去應有的水準！」來積極面對。

胡容如此明確且堅定的個性從她的作品中可以窺知一二，在柔軟的筆觸與配色之下，每個角色都充滿著堅毅的眼神與自信的笑容。

新北市藝文中心表示，展覽至2020年2月9日止，展場共有四個主題分區，分別是「哈囉！維納斯」、「游擊女孩的抵抗」、「只畫女生行不行」、「從我到我們」，從觀察女性形象、剖析自己到突破社會性別框架的認同，一步步領略創作者帶給觀眾的省思。

靈感之地_胡容_2018（圖/ 新北市文化局）