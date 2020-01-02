廢物變黃金！　水果皮、蛋殼搖身變成美容聖品　連毛小孩也適用

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）弘光科技大學108學年度畢展「環粹」以環保為主題，將水果皮、蛋殼搖身變成美容聖品！化妝品應用系科技組學生利用香蕉皮、柳丁皮、木瓜皮、蛋殼等經過加工後萃取原料，調製化妝水、保濕乳液等保養品，成功讓廢物變黃金。

系主任黃文盈表示，台灣一年四季出產許多水果等農特產，但是每年農業廢棄物也很多，為了讓要丟棄的水果、果皮再利用，這學期科技組畢展以環保當主題，學生去水果攤、飲調店蒐集店家不要的果皮、水果，經過處理後提煉萃液或酵素，研發出化妝品，再自行設計Logo，連包裝素材也是取自甘蔗渣。

「Harapan」這組同學發現蛋殼有豐富的胺基酸、蛋白質，為符合環保再利用的概念，決定使用蛋殼當原料，製成沐浴乳、磨砂膏、換膚膏、浴鹽、面膜、按摩乳5支產品，產品完成後進行人體測試，可使肌膚水嫩有彈性。

「ONES」這組同學利用鳳梨、檸檬、葡萄、柳橙、木瓜等多種水果皮，製作水果酵素添加到化妝品中。學生陳姿羽說，製作過程中需特別注意不能讓果皮發霉受污染，在調製比例時失敗至少6次，最後在老師指導下才調製出完美比例，製作出洗髮精、精華液、去角質、頭皮噴霧等產品。

除了一般的保養品，「FAMILE」這組同學則是製作毛小孩的清潔產品。學生方彥婷表示，很多人把毛小孩當成家裡的一份子，她們發現市面上洗寵物的沐浴乳添加活性劑，洗太多恐傷害皮膚，因此，利用火龍果、香蕉、奇異果、木瓜等水果皮萃取物，再加入天然精油當作香味調製毛小孩的清潔用品，讓寵物洗得很健康。

另外，還有同學用酒粕、葡萄籽、芒果等製作成各種化妝品，也用甘蔗渣製作外包裝盒，從產品到外包裝皆講求環保。各組學生們一年多前開始不斷尋找適合的原料，查詢每一種水果的美白、抗氧化、保濕等功效，費盡心思萃取出能調製化妝品的成份，完成後還進行人體測試，賦與原本被丟棄的水果皮新生命。