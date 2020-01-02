對印度人才需求大幅增加 台企拼產學合作增加交流

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）有鑒於來台修讀學位的印度學生人數逐年增加，由印度台北協會規畫的「台印度產學資訊交流座談會」12月31日在清華大學登場，本系列座談會吸引超過400名在台印度學生參加，台達電子、群創光電及正新橡膠工業等10家台企也到場分享產業資訊。

「台印度產學資訊交流座談會」自2018年9月起協同臺北科技大學、長庚大學、成功大學、中興大學、交通大學、清華大學 6 所大學共同舉辦，並有師大、臺大、東海、中國醫藥、虎尾科大等 29 所大學共同參與，向在台的印度學生介紹臺灣經貿發展與攬才政策，擴大人才及產業資訊交流。

國發會主委陳美伶表示，2018年4月與印度台北協會史達仁會長會談時，談到印度來臺修讀學位或短期研習的學生人數逐年增長，史達仁會長希望來臺學習的印度學子更親近這片土地，了解台灣經濟與未來發展方向，催生此系列座談會。

清華大學擁有全台最多的印度學生，提供良好學術研究環境與產學合作項目，過去3年間每年都能吸引約200名印度學生來台攻讀學位，故而選在該校辦理最後一場座談會。

印度台北協會會長史達仁致詞時說了1個故事，曾經有台灣大公司原擬僱用印度在台畢業生，但卻因該生在台三年多，卻仍未學會說中文，因而喪失絕佳工作機會；他感謝國發會規劃辦理此系列活動，讓印度在台學子更瞭解臺灣，未來能為台灣企業所用。

《自由》報導，根據統計，過去3年間印度學生來台人數增加3倍，而台企前進印度，對當地人才需求持續增加。

清華大學賀陳校長則說明印度具符合台灣產業發展的人才，清華大學印度中心已在印度設立8個台灣華語教育中心 (TEC)，目標將在3年內在印度成立15個華語中心，以加強台印度人才的交流，延攬更多印度人才，因應台印度持續增加的雙邊經貿文化交流需求。