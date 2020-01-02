自古以來，寓言大都是虛構的故事；然而，卻是人類生活智慧的結晶。例如古老的寓言「放羊的孩子」或「國王的新衣」，都是歷久彌新的故事，一直到今天仍然是人世間不斷上演的戲碼。

美國作家華盛頓-歐文(Washington Irving)在1819年也曾經發表了一篇寓言式的短篇故事《李普大夢》(Rip van Winkle)；正當目前國內正如火如荼舉行總統大選競選活動之期間，這篇寓言讀起來特別有意思。

《李普大夢》的主人翁李普(Rip)是美國獨立戰爭(史稱「美國革命」，1775~1783年)之前不久居住在北美卡次奇爾山(Catskill Mountains)山腳下一個小村莊的荷蘭籍移民。根據故事中的描述，李普是一個個性懶散的人，對家庭毫無責任感，成天不是跟一群酒肉朋友喝酒聊天，就是拿著獵槍、帶著獵狗「阿豺」(Wolf)上山去打獵。說是去打獵，說穿了就是在逃避－－逃避家庭責任，逃避老婆的嘮叨。

有一天在打獵途中，李普遇到一個穿著荷蘭式古裝的怪老人，提著一個很重的籃子；怪老人要求李普幫他提上山。李普心想，只要能有個藉口晚點回家，幫這個小忙也划算。於是這兩個人和「阿豺」一起上山，也不知爬了多久，來到一個隱密的山谷；發現那裏有一群穿著古怪的老頭子正在玩「九柱戲」(nine-pins，類似現代的保齡球)。

老頭子們自顧自玩著「九柱戲」，根本不理會李普。李普百般無聊，忽然看到旁邊有一個酒桶；李普本來就愛喝酒，就老實不客氣的喝起來，一直喝到不省人事。

當李普醒來的時候，發現山上只剩他獨自一個人；令他訝異的是，他發現他的獵槍竟然鏽蝕斑斑，已經不能用了！他又發現他的鬍子居然有一英呎長，雙腳關節也不如以往靈活；更奇怪的是一向跟他形影不離的「阿豺」也不見了！

他想：這下可糟了，回去怎麼向老婆交代……一夜沒回家，代誌可大條了！

其實，哪裡只是「一夜」－－他這一睡就是二十年！因此當他一瘸一瘸的回到村莊時，沒有一個人認得他。

在這二十年當中，北美殖民地打贏了獨立戰爭，一個新的國家誕生了，而且全國各地的人第一次投票選出他們的總統華盛頓。李普當然對這些事一無所知；因此當有村民問他投票支持誰時，他不知如何回答，只好拿出他腦子裡唯一的標準答案來應付：「我是英國國王喬治三世的忠誠子民。」

此話一出，村民們大怒，引起了一陣不小的騷動；此時幸好有一位老婦人認出他，說他不就是那個失蹤二十年的李普先生嗎？這才化險為夷。

世事多變，二十年的滄海桑田對李普先生而言完全是一片空白，因此才會說出「我是英國國王喬治三世的忠誠子民」這樣的離譜的話來。同樣的，在1992年出現的所謂「九二共識」也是一樣；從1992年至今，二十七年來的國際情勢變化對某些政客而言也是渾然不知，或故意不知，因此他們才會至今還一直在提「九二共識」這樣離譜的話題來。

這些政客可說是今日的「李普先生」，因此他們被稱為「離譜先生」應該當之無愧吧！