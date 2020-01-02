〈時評〉建立台灣民主 從走出「政治歸政治、經濟歸經濟」開始

「政經分離」、「政治歸政治、經濟歸經濟、體育歸體育」…這些話，從小三通時期起，任誰都不陌生。近來，由於2020台灣總統大選在即，國民黨籍候選人韓國瑜與民進黨候選人蔡英文頻頻為國家的主權、民主、國防與經濟等議題，在政見發表會上，與辯論會上交峰，使得原本看似簡單的句字，被賦予了不同意義與解釋。而「政治歸政治、經濟歸經濟」更是成為一個口號(註1、2)。

註1：韓國瑜喊「政治歸政治、經濟歸經濟」

註2：中共有「體育歸體育、政治歸政治」？

有人可曾想過「政經分離」是否有可能衍伸自我們念書時期的「好好念書就好，政治不用懂太多、政治尚黑(黨)」的說詞呢?為什麼台灣會造就政經分離的文化呢？又為何認為政治可以跟任何事情分開且獨立討論呢？推測是歷史與教育因素影響我們不得不如此，譬如說：

(1)中國儒教文化的階級制，造就非該階級、甚至非該領域的人都不容置喙，人民不敢隨便議論政治，以免被殺。

(2)儒教強調「窮則獨善其身，富則兼善天下」(孟子·盡心上)，但實際上，人民一直被掠奪財富，造成了大多數人永遠努力獨善其身，富者大多數又加入掠奪者的行列，不肯兼善天下，最終造就自私的獨裁社會。如：迄今為止台灣沒有一個富人肯把身後財產贈與社會，但西方社會比比皆是，比爾蓋茲、巴菲特、賈伯斯等，其中不乏有自己過得簡樸也要貢獻給社會的人。

(3)二二八事件及戒嚴時期造成1950到1990的人對政治異常恐懼，不敢討論，並連帶影響其下一代，告知小孩不要談論政治。

久而久之就變成念書時期只要盡學生的本分就好，不要搞政治更不要談論政治，因為那是大人的事，長大後也不要管政治，因為要「先顧腹肚、才顧佛祖、再來顧其他事務」，國家政經之事就交給政府吧。造就許多年輕只想當個中間選民，但是台灣人這樣的行為對嗎？

事實上每個國家都是由政治影響各個面向，沒有國家會把政經分離，因為它是一體二面。所以越民主先進的國家，他們政經合一的情況就越高，如：美國、德國等，因為最基本的認知就是「如果國家沒有好的政治型態，人民怎麼會有好的經濟生活」、「如果不是為了打造更好的社會，為什麼要賺更多錢，難道是給政府搶嗎?」。人民有錢後，被政府掠奪的案例，如：馬雲的淘寶。同時獨裁國家也是政經合一，以經濟養政治，如：中共，中東等。那為什麼台灣將政治獨立出來討論呢？其原因為何?更重要的是我們應該從客觀數據知道世界的真相，民主國家才能有效推動經濟，見圖1、2，此事已在不少文章提及，不再贅述。故政治型態與經濟息息相關，怎可以切開討論呢。

圖：2016工時與產值關係圖，工時越高，經濟越差，而高工時的大多是獨裁國家。

2017工時與產值關係圖，工時越高，經濟越差，而高工時的大多是獨裁國家。

台灣不可政經分離，而是必要政經合一。更甚至政治先於經濟；政經分離是一個無稽之談，上對下壓榨的手法，也是面對中共服軟屈膝的方式，每每遇到問題，要求對方「政治歸政治、經濟歸經濟、體育歸體育、XX歸XX」，但中共從沒這樣理會過，如：台商、藝人的國家認同問題、體育競賽等，所以連中共都不曾政治與其他事務分離，台灣還在用荒謬的口號自欺欺人。因此國家必要有正確的民主與政治認知，其他面向才能連帶成長。所以韓國瑜提到「強調主權很無聊」(註3)，或是有政黨提到政經分離，都是對民主與經濟完全不懂的講法。更可以說這是反民主的行為，只有政經合一才是正常民主國家。

註3 韓批「強調主權很無聊」他諷：選總統還是笑話冠軍？

不重視主權不是僅有部分政黨，而是已經影響到諸多層面，已讓許多人錯誤認知，以為主權不重要。以體育競賽為例，台灣選手們在過去國際賽事上，處處被中共打壓，以台灣不是國家為由打壓台灣選手。面對這樣的問題，有些人為了一已之私會模糊焦點，用「政治歸政治、體育歸體育」的言論，讓選手搞不清楚自己到底為了誰而戰、代表那一個國家參賽。到最後，唯一的認同感就是「我是國手」且只能用中華台北的名義出賽，若是支持台灣、以此國家參賽，選手只能被狠狠踢出參賽名單。以及有人認為一國兩制後，是被併入中國體制內，仍有出賽機會。

以下有幾個問題點：

(1)選手是代表國家出賽，怎麼可以不代表國家出賽，只想用個人名義參賽。

(2)台灣政府有關單位為何要推薦不願代表國家的人參賽。

(3假如併入中國體制內，仍有出賽機會嗎？難道不會多一層被中國篩選的關卡，甚至根本不給台灣人參賽的資格。

所以台灣的選手們根本不該認同「政治歸政治、體育歸體育」這樣的事。

台灣若不改變政經分離的想法，必然會民主退步，也將造成經濟遲滯。因此想要經濟好就必須先民主，想要推動民主必然要正視政治與歷史。1950到1990的那一代人，受白色恐怖影響，不敢談政治，被迫只談經濟。極少部分人用生命衝撞體制才走出民主第一步，如：1979的美麗島事件。而前總統陳水扁2000年推動認識台灣的教改，並且千禧年後出生的孩子是網路世代，容易獲得真正歷史的資訊，使得這一世代的小孩認識歷史與政治，不再是只有乖乖念書不談政治，最終衍伸出2016年的318太陽花事件，使台灣不斷的民主化。

民主化的方式有許多的方法：

(1)當代人衝撞體制

(2)學習西方民主的形式，更重要的是西方民主歷史

(3)教育下一代認識歷史、政治，由下一代推動民主

但要注意這樣的方法，改成獨裁化，也可行，因此要找出民主化更好的方法。

參考西方對教育的態度，法國把哲學思辯看得極為重要，認為人不只是要具有思考與學習的能力，更是要具備哲學思辯的能力，且是高中的必修課程，而第一課更是認識政治(註4)，同時德國也有類似的方法與書籍(註5)。

從上述可知西方對於民主不留餘力，從細節慢慢刻入到每人身體之中。反觀台灣卻背道而馳，沒有哲學思辯課程，並要求不要碰政治。或是在高中前要求不要管政治，但上了大學反問怎麼都不關心社會與政治，過度的反差造成更對政治反感。誠然政黨色彩不該侵入學校，但是應該教育每個學生民主思想的重要性，及民主化的優點，最重要的是建立客觀邏輯的哲學思辯模式。

註4：法國高中生哲學讀本（全五冊套書）思考主體、道德、政治、文化、理性與真實的啟蒙之路。

註5：向下扎根！德國最受歡迎的思辨讀本系列1～6：人權與民主、政治、哲學、流亡與融合、經濟、世界宗教

結論

欺騙人民要把政治與經濟分開討論，是看不起人民的行為，認為人民不懂民主與經濟的關係是高度相關，進而隨意亂說沒有建設性的語句－「政治歸政治、經濟歸經濟」。而政治與其他事務的切割，更是意圖使人無知、也會破壞民主的素養。更會延伸出「民主不能當飯吃」的謬論，意圖讓人認知民主政治與經濟不相關，進而選擇獨裁，然而這都是不看世界實際數據的說法。對於破壞民主的任何因素都應該撲滅，這是身為民主國家人民的責任。

要知道政治影響全部的事務，沒有好的政治，就沒有好的未來。而良好民主政治，不是少部分人的事務，而是全民的責任。並且要學的不只是民主的形式，還有其本質，並要認識會影響的事務。

美國政治家傑佛遜提過：「人類的天性是只要苦難尚可忍受，他們是寧願受苦也不願意捨棄既有的習慣以謀自救。」反過來說，唯有捨棄既有的習慣，才可能度過苦難。所以我們不可以再把「政治歸政治、經濟歸經濟、體育歸體育」視為理所當然的文化。必須追求政經合一，並且要先追求真正的民主政治，才能改善經濟。

「拒絕參與統治的人，會被更糟糕的人統治」－－－柏拉圖