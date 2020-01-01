日本潮牌經理人 入境問俗成為新住民

伊藤雄一郎是日本潮牌BEAMS的董事，2017年時，銜命來臺開設品牌直營店，也開始了在臺灣的生活。

原本該品牌從2013年起，就透過代理商經營，日本總公司看好臺灣市場的經營前景，於是想要來臺開拓海外的第一家直營店。當時公司內部就考慮該由誰來擔當這個開疆闢土的重任，經過內部討論，決定委派擔任過採購與區經理工作的伊藤先生來負責。

單身赴任來臺的伊藤先生，平常最喜歡的休閒活動是跑步，有空的時候也會前往建國花市買花回家裝飾。他說，之前還特別跟朋友上阿里山去欣賞茶園，也買了不少臺灣茶，他覺得在家裡沖茶、看書，再一邊聞著花香，就是最好的享受。

伊藤先生習慣搭乘捷運上班，他對於臺灣人的搭車禮儀讚不絕口，像是博愛座之類的，常常都空在那裡，大家會留給需要的人。日本的話，搭乘電車或是捷運都非常擁擠，往往令人透不過氣，也不常有讓座的行為。但他對於臺灣人開車不讓路人的作為有點害怕，讓他每次過馬路都提心吊膽。

整體來說，他在臺灣生活快三年，已經習慣也很融入臺灣的生活。像是飲食方面，他特別喜歡臺灣的料理，就算是臭豆腐也沒問題。伊藤先生笑著說，他對於臺灣餐廳唯一的怨言，就是酒類的選擇性太少。雖然臺灣產的酒類不少，但餐廳供應的選擇性卻不多。

馬上就要過年了，他說這次要帶家人來臺灣過年，他們打算到墾丁和臺南旅遊。他說要帶家人去臺南品嚐知名的牛肉湯。因為他曾經看過報導，生牛肉在熱湯沖下去之後，會散開成花般的形狀，真是秀色可餐。

最後，伊藤先生強調，在臺灣經營的雖是日本潮牌，但他想透過與本地廠商的合作，開發適合臺灣人的服飾。由於臺灣的氣候問題，很多日本販售的款式並不適合，所以是否能在地化也是國外品牌在海外能否成功的重要因素之一。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)