巴哈迷！馬友友首攻台北小巨蛋　療癒音樂面對失去

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）知名大提琴家馬友友將攻蛋，希望打破場域限制，和更多熱愛文化藝術的人交流，將於1月6日開放線上預購。

於2018年開始的全球巴哈計畫，馬友友帶著6首巴哈的無伴奏大提琴組曲，走進全球36個城市，以音樂和文化進行深度交流，這也是在他4歲開始練琴時學的第一首曲目。

2020年馬友友走到了台北，為了使最大和最多樣化的觀眾成為可能，他決定前進台北小巨蛋演出。

馬友友表示，「巴哈的大提琴組曲是我一直以來的音樂夥伴，給了我寄託、安慰和快樂，無論是在面對壓力、慶祝，抑或是失去的種種生命時刻。即使經過了三百年的今天，這種音樂仍具有這樣強大的力量、仍可以繼續幫助我們度過艱難的時期。 」

馬友友強調，「與所有文化一樣，音樂可以幫助我們了解我們的環境、彼此以及我們自己。 文化可以幫助我們想像美好的未來，將『他們』變成『我們』，使我們團結在一起。而這些事情在現今社會如此重要。」

鏡週刊報導，主辦單位牛耳藝術延續2019年青少年音樂計畫的好評，本次限量開放500位6至20歲青少年及親友，以優惠價500元購買3樓1500票區，讓一位青年朋友與一位親友陪同，只要1000元就能一同參與馬友友的音樂饗宴。

「全球巴哈計劃在台北」演奏會將於3月25日登場，優惠預購將於6日開放，並於18日起全面啟售，詳情請前往官網查詢。