元素平日午餐 輕食自助吧新登場

為了因應現代人對美食的求新求變，CP值夠不夠、食材好不好、新不新鮮更是關注重點。台南大員皇冠假日酒店元素平日午餐時段自2020年度開始調整營業型態，全面改採輕食自助吧，餐檯上的各式餐點無限供應，12歲(含)以上成人每人只要388元，從11:30-14:30整整3小時，種類豐富的自助吧餐檯，盡情享用午間的美好食光。

元素餐廳位於台南大員皇冠假日酒店1樓，211座位數，結合時尚與摩登的用餐空間，讓人一進來就徜徉在輕鬆舒適的氛圍當中，全自助餐時段向來都以龍蝦吃到飽受到消費者青睞，為了區隔不同時段的供餐方式，自2020年度起，平日午餐時段改採「輕食自助吧」，以沙拉、中西式熱食、蔬食、甜點、季節水果等自助吧餐檯無限供應吃到飽，讓消費者享用美食沒有負擔。12歲(含)以上成人每人388元、7-11歲兒童每人288元，每位成人還可攜帶1位6歲(含)以下幼兒免費，第2位幼兒需酌收99元。元素平日午餐餐檯菜色全面更新，由行政總主廚周烈成與餐廳主廚沙德財選用在地新鮮食材，採用不同的料理手法烹調，餐檯的選擇多樣化，讓人每次來總能有新的體驗與感受。以上價格需另加10%服務費。元素訂位專線：06-512-1920。

俗話說早餐吃得飽、午餐要吃得巧，元素平日午餐輕食自助吧就是因應午餐客群的需求、吃得巧的特質，還要兼具高CP值，餐檯菜色包括：蔬果生菜沙拉、中西熱食、西式湯品、中西冷盤涼菜、日式小菜、飲料吧暢飲提供各式果汁、汽水、咖啡、茶飲，甜點吧有綜合手工麵包、蛋糕，冰品則有抹茶霜淇淋以及季節水果等，豐富多元菜色可以讓人悠閒享用整整3小時的午間時光，三五好友午間聚會抑或是上班族午餐兼洽公等，都是高CP值的最佳選擇。地址：台南市安平區州平路289號1樓元素餐廳。