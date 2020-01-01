轉角遇見畫！街事美術館進駐台北　日常生活成創作靈感

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）北美館推出「街事美術館」計畫，攜手台北12行政區打造區區「皆是」美術館，讓藝術遍佈在日常生活中，自即日起於二二八紀念館展至3月22日。

為擴展美學教育，台北市立美術館（以下簡稱北美館）積極搭建與多元族群聯繫、對話和互動參與的橋樑，重塑過往「藝術快遞」活動，於2019年底首推「街事美術館」計畫，預計逐年將台北12行政區打造區區「皆是」美術館，讓大眾在社區裡、在日常生活中與藝術自然且不經意的相遇。

北美館「街事美術館」將動員典藏作品意象，邀請在地居民將街頭巷尾的大小故事，以藝術的方式呈現，透過在地回憶採集、社區互動、創作及展示，重探在地文化特色與人文風貌。

北美館表示，先行版活動與中正區區民─忠勤里合作，以北美館典藏之廖繼春《新公園》及吳承硯《北門》為起點，引領在地居民認識藝術家筆下的總統府、北門、新公園、台北車站等區域特色，並邀請34位里民一同參與創作，從與中正區相關典藏作品意象中，挖掘在地生活記憶，像是經過幾次「變身」的台北車站、巷內的好滋味等都是樂齡長者們的創作題材。

「街事美術館」以「台北人的365日常」為主題，結合各行政區的人文特色，並以各地區公所、公民會館、樂齡示範中心、老人服務中心、老人住宅及長青協會等為據點，透過北美館團隊規畫主題課程，邀請樂齡居民共同創作。成果將與美術館原寸輸出的典藏作品共同展出，拉近親友、里鄰間的聯繫，促進歷史與世代對話，進一步凝聚在地認同感。

「街事美術館」首場活動成果將於二二八紀念館二樓階梯教室呈現，展期自12月21日至2020年3月22日，開放時間為週二至週日上午10時至下午5時 (國定假日次日休館)，歡迎有興趣的朋友前往參觀。