『恐龍假期溜小孩』凱達帶你重返白堊紀

2020年千萬別錯過的親子活動就是帶著小孩來台北看日本福井恐龍博物館的「超•大恐龍展」啦！來自日本福井恐龍博物館的「超大。恐龍展」，首次引進12隻4米以上的超大型擬真恐龍，其中還包含身長超10米的暴龍，登陸華山，現場還有超擬真機械恐龍可以跟大人小孩，現場互動。

2020年1月1日至3月15日止，「台北凱達大飯店」首度結合「超•大恐龍展」，推出親子家庭住房專案，每人只要1275元起，官網預訂就可以超優惠的住房價格享有多重享受，入住送早餐，憑甜點兌換券再送獨家創意恐龍甜點，再送「超•大恐龍展」門票 。還沒使用國人秋冬遊補助資格的您，還可趁這個機會帶小孩一起放寒假，搶好康，房價再折1000元，心動了嗎？趕快行動！官網下訂入住台北凱達大飯店，讓您與寶貝們擁有歡樂假期，有恐龍相伴。

住在台北的您，不住房沒關係，恐龍展票根也別急著丟，持有「超•大恐龍展」票根，至台北凱達大飯店的百宴自助餐、家宴中餐廳、98酒吧用餐消費，就送「繽紛恐龍蛋湯圓」乙份，百宴自助餐用餐滿1000元、家宴中餐廳用餐滿2000元，即可參加抽抽樂，有機會抽中百宴自助餐券、多項恐龍周邊商品等好玩有趣的獎品。 （單次消費限抽一次）

走進台北凱達大飯店，千萬別忘記要尋找超大恐龍合影，在一樓側門的大型恐龍等你拍照，打卡公開分享+Tag「凱達大飯店」，並在臉書活動頁面留言：「#凱達大飯店 白堊紀恐龍放寒假，我要抽大獎!」，就有機會抽中萬元住宿券、餐券！現場加入IG/Line@再送凱達大飯店與「超大•恐龍展」獨家聯名恐龍明信片一張

看準恐龍在小朋友間的超夯人氣，2020年台北凱達大飯店推出的親子優惠住房專案，贈免費恐龍展門票、獨家恐龍甜點、口味清爽的小點，恐龍造型餅乾及超多有趣的獎品等你來拿。希望讓入住凱達的旅客、小朋友邊吃邊玩邊感受恐龍情境，擁有一個難忘的放假日。