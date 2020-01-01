芮妮齊薇格為《茱蒂》臉上動手腳　完美詮釋「傳奇天后」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）好評熱映中的電影《茱蒂》，由芮妮齊薇格（Renee Zellweger）主演，為了神還原「傳奇天后」茱蒂嘉蘭（Judy Garland）的外貌，她特別嘗試特殊化妝、為戲減肥，完美呈現茱蒂嘉蘭晚年瘦弱的身體型態。此外，本片還找來《哈利波特》系列的服裝設計師珍妮特米梅（Jany Temime）去精心設計服裝，呈現好萊塢歷史上最具代表性的1930年代。

芮妮齊薇格為了化身《茱蒂》當中的傳奇天后，努力在外型上做出許多轉變。除了為戲減肥，讓衣服尺寸小了兩個尺碼，更特地模仿茱蒂嘉蘭的身體姿態，讓導演魯伯特古爾（Rupert Goold）印象深刻。

而劇組也在芮妮的臉上「動手腳」，監製大衛李文斯頓（David Livingston）透露，「我們讓芮妮戴上角膜變色片，還有非常不易被察覺到的肢體輔助器與假鼻子，她的肢體動作是在她不斷研究茱蒂嘉蘭之下的成果，而她瘋狂重複看著茱蒂的影片，也完全掌握茱蒂的口頭禪和習慣用語，這一切都太驚人了！她忠於真實人物，而不是淪為拙劣的模仿。」

芮妮齊薇格為了完美化身茱蒂嘉蘭，特別黏上假鼻子。（本圖翻攝自網路））

對芮妮齊薇格來說，外表上的轉變，也要歸功本片的妝髮設計師傑瑞米伍德海德（Jeremy Woodhead）。在前製作業期間，傑瑞米表示，事實上，茱蒂嘉蘭和芮妮齊薇格的臉型有極大差異，我們必須捨棄一些部份，再填補新的元素進去。傑瑞米的努力，也讓他榮獲英國獨立電影獎「最佳妝髮設計」的肯定。

本片還找來《哈利波特》（Harry Potter）系列的服裝設計師珍妮特米梅（Jany Temime）設計服裝，珍妮特別依照茱蒂嘉蘭的習慣動作與姿勢，同時完全依照茱蒂嘉蘭當時演出所穿著的表演服去設計。珍妮補充：「我主動要求參與這次製作，因為我是茱蒂嘉蘭的鐵粉，這也讓我們有難得的機會，重現1968年倫敦的樣貌，以及在好萊塢歷史上最具代表性的1930年代。」

本片由芮妮齊薇格詮釋傳奇女星「茱蒂嘉蘭」，劇情描述當茱蒂嘉蘭拍攝完《綠野仙蹤》30年後，卻因為身陷債務危機，且失去了她的房子，還要與前夫為兒女的撫養權打官司。

為了證明自己還有能力賺錢養活兩個小孩，她選擇在1968年冬天抵達倫敦，展開為期五週的演唱會，不過在準備演出的同時，她不斷被過去的演藝生涯與私生活痛苦折磨，而她年幼時與母親的關係，以及跟電影公司之間的角力，還有她跟歌迷之間的相處也逐步揭露。

究竟這位為了孩子而全力奮鬥的母親，甚至是受過傷卻仍然勇敢追愛的女性，該如何在親情、愛情與事業當中取得平衡？而她又將如何戰勝心魔與生理疾病，重新站上舞台，再度高唱那首感動千萬聽眾的〈Over The Rainbow〉呢？

影片來源：采昌國際多媒體提供。