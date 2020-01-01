港民陣舉行元旦遊行 有人高舉獨立旗幟

香港泛民主派團體民間人權陣線今天舉行元旦遊行，重申「反送中」運動目標：五大訴求，缺一不可；遊行期間，有人高舉「香港獨立」或「光復香港，時代革命」旗幟。

這次遊行的主題是「毋忘承諾，並肩同行」和「五大訴求，缺一不可」，有大批市民參加，他們首先在港島維多利亞公園集合。

民陣召集人岑子杰在起步前發表民陣宣言，指近半年來，警察上下從來不用為「暴力濫權」負責，更說示威者是「曱甴」（蟑螂）、媒體是「黑記」、醫護是「暴徒」，還要納稅人為他們加薪。

聲明表示，「我們以大遊行迎接2020年，除了要提醒香港人和國際社會，不要習慣政權打壓之餘，更是為了展示香港人齊上齊落、並肩同行的決心。」

聲明指出，「未來一年，我們實在有太多工作需要努力：縱然區議會取得可觀戰果，社區戰線仍須打穩；縱然黃色經濟圈與工會戰線備受注目，但各行各業仍要在被打壓的艱難中匍匐前行，街頭行動一旦鬆懈，就會被政府視為秋後算帳的時機。」

聲明呼籲各人在新一年穩守四大戰線，即參與遊行集會、發展工會力量、撐「黃色經濟圈」、抓緊機會投票，與「不仁不義的政權」抗爭到底。

遊行隊伍原定下午3時出發，由於人數眾多，民陣於是提前在下午2時半出發，示威者從公園走出銅鑼灣市區，沿著軒尼斯道緩慢步行前往目的地中環遮打花園，沿途經過灣仔和金鐘。

在銅鑼灣，不少示威者高舉「香港獨立」或「光復香港，時代革命」等旗幟，及手持寫上「天滅中共」、「正義必勝」等口號的標語。

一些遊行人士說，他們走上街的目的是要落實「五大訴求」，對於這個目標不會罷休。

對於今天的遊行，警方高度戒備，按例在沿途每個連接軒尼斯道的馬路遠處派遣防暴警察把守。在灣仔，防暴警察對個別可疑示威者進行搜查。

「反送中」運動爆發以來，泛民方面提出5大訴求，包括撤回逃犯條例、撤回暴動定義、撤回至今所有抗爭者控罪、成立獨立委員會調查警隊濫權情況以及立即實行雙普選。

他們近月還提出「黃色經濟圈」，用以支持親「反送中」的零售商店。