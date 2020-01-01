台灣泰雅族口述傳統保存文化　林明福獲頒認定證書

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）傳承多年的「Lmuhuw na Msbtunux」（泰雅族大嵙崁群口述傳統），日前經文化部登錄為我國第一項國家級的「重要口述傳統」，文化部長鄭麗君於2019年的最後一天赴桃園市復興區，親自將登錄認定證書送至保存者WatanTanga林明福老師手中。

文化部表示，泰雅族群珍貴的「Lmuhuw口述傳統」，是透過口語對談或歌謠吟唱方式持續流傳，其說唱內容包括泰雅族起源、遷徙墾拓歷史、祖訓規範、文化習俗、祖先遺訓等，表現形式及實踐則包含純口說、純唱、先說後唱等三個可能性，至今仍維持一定傳統方式。更難能可貴的是其所保存的泰雅族語言智慧，在當代泰雅族社會裡更顯彌足珍貴。

鄭麗君部長表示，Lmuhuw不僅只是一項傳統表演藝術，更是代表泰雅族文化與歷史本身，因此這次通過審議，獲登錄為重要口述傳統。這項口述傳統有許多重要意義，包含具有豐富文化意涵、高度的口才知識及語言技巧，是泰雅族語的智慧結晶；Lmuhuw也有豐富的歷史意涵，保存泰雅族族群的緣起、神話、傳說、遷徙、拓墾的過程。此外，Lmuhuw也富有重要社會意涵，在祖靈祭、婚姻儀禮，乃至族群共識形成的過程都扮演重要的角色，凝聚大家的感情、拉近彼此的距離；更重要的是保存者WatanTanga林明福老師的持續實踐，這項口述傳統才能夠留存下來。



保存者 Watan Tanga林明福的藝生Batu Watan林恩成（左）及Tasaw Watan達少·瓦旦（右）示範吟唱（圖/文化部）

文化部說明，保存者WatanTanga林明福老師，是現今桃園地區唯一能清晰傳唱泰雅古語的耆老，也是臺灣大嵙崁溪流域泰雅族口述傳統的代表人物。WatanTanga畢生致力於泰雅族文化、口述傳統的薪傳工作，透過羅馬拼音方式教導後人學習。

文化部表示，《國家語言發展法》在今年初已公告施行，這次文化部特別和原民會合作，第一次在無形文資登錄公告中，採泰雅族語及漢語「雙語併行」方式呈現登錄與認定理由，希望以此凸顯國家語言及文化的多樣性，並以行動實踐促進國家語言之傳承、復振及發展。

WatanTanga早在2012年就獲文化部指定為重要傳統表演藝術「泰雅史詩吟唱」的保存者，這8年來，WatanTanga積極參與文化部推動的Lmuhuw傳習保存計畫，帶領6位藝生傳承泰雅族的語言及文化。近年WatanTanga更與藝生和19位泰雅族耆老共同完成《Lmuhuw語典：泰雅族口述傳統重要語彙匯編》，傳承Lmuhuw不遺餘力。本次WatanTanga獲認定為重要口述傳統保存者，意義深遠。