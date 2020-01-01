中國武漢爆發肺炎疫情　台灣疾管署：即日起登機檢疫　不排除派團訪中

中國武漢市出現數名不明原因肺炎病例，疾管署公布因應策略，桃園國際機場也啟動邊境檢疫 應變措施，並以電子看板告知入境旅客。 中國武漢市出現數名不明原因肺炎病例，疾管署公布因應策略，桃園國際機場也啟動邊境檢疫 應變措施，並以電子看板告知入境旅客。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中國昨日官方證實，武漢市出現數名肺炎病例，對此，我國疾管署亦公布因應對策，即日起針對武漢直航入境之班機進行登機檢疫，除主動評估旅客健康情形外，亦於班機上向旅客宣導相關預防措施。

中國武漢市出現數名肺炎病例，外傳疑似是嚴重急性呼吸道症候群（SARS），引發兩岸民眾恐慌。疾病管制署昨(12月31日)日已向中國疾控中心及世界衛生組織(WHO)IHR窗口確認疫情訊息，中方於傍晚回應已派專家赴武漢，進行病原檢測及感染原因調查，並提供武漢市衛生健康委員會之公告。

武漢市衛生健康委員會指出，近期當地發現27例肺炎病例，7例病情危重，均已進行隔離治療，有2例病情好轉。臨床表現主要為發燒，少數病人呼吸困難，呈雙肺浸潤性病灶，大部分病例為武漢市江漢區華南海鮮是市場經營戶，尚未發現明顯人傳人現象及醫護人員感染。中方表示若有進一步消息，將及時通報我方。

為防範病例自境外移入，我國已依標準作業程序啟動邊境檢疫應變措施，加強入境旅客之發燒篩檢、落實疑似病例之旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形等詢問、健康評估及衛教宣導，評估疫情可有效阻絕於境外。

此外，自即日起將針對自中國武漢直航入境之班機進行登機檢疫，除主動評估旅客健康情形外，亦於班機上向旅客宣導相關預防措施。

中央社引述國衛院感染症與疫苗研究所名譽研究員蘇益仁說法，中國自從歷經SARS疫情後，檢驗技術已愈來愈進步，即便是SARS也能在2到3天內驗出。為何至今仍無消無息，蘇益仁推測，或許是遇到不明的病因。

蘇益仁說，疾管署針對武漢班機進行檢疫的作法，確實有其必要性，但中國的檢驗結果要是再過1、2天都還沒出來「就很奇怪」。

報導也提到疾管署署長周志浩說法，疾管署昨天才寫信提出台灣對於疫情的關心及疑慮，未來若真的有疑慮，也不排除派團前往中國訪查、實地了解疫情，但須先徵求中方同意。

最後，疾管署提醒，冬季除了是流感流行季節外，也是肺炎好發的時期，提醒民眾務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。

近期如曾前往中國武漢地區的民眾，返國10天內若有發燒或急性呼吸道症狀，應主動通報1922防疫專線並戴口罩儘速就醫，就醫時請主動告知旅遊活動史，以及時診斷通報及獲得完善的醫療照護。