蔡總統2020新年談話　期許未來四年再創造經濟起飛

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）蔡英文總統今（1）日早上參加完升旗典禮後，稍後在總統府大禮堂發表2020新年談話，除了提到元旦起許多新政策上路外，亦提到將落實兆元投資，讓台灣成為「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「綠能發展中心」、「區域資金調度及理財中心」，期許未來四年再創造一次經濟起飛的奇蹟。

蔡總統上午發表新年談話時表示，在元旦的這一天，我們有很多新的政策，也開始上路，包括調升基本工資、托育補助銜接2到3歲、長照扣除額等，受到政府照顧的人都要更多，這是我對自己的期許，希望所有的國人都能受到最好的照顧。

蔡總統提到，這一、兩年來，台灣面對國際經貿上的巨大變局，尤其是美中貿易戰的挑戰。但在全體人民的共同努力之下，我們挺過來了。去年，相對於周邊國家，台灣有不錯的經濟成績，經濟成長更回到四小龍的第一名，股市萬點已經成為常態。

更重要的是，去年，首度出現幾十年來，規模最龐大的台商回台投資。海外資金回流也蓄勢待發，外商看好台灣經濟前景，也大幅加碼投資台灣。期許未來四年再一起努力，再創造一次經濟起飛的奇蹟。

另外，我們將落實兆元投資，讓台灣成為「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「綠能發展中心」、「區域資金調度及理財中心」，以及高科技和產業人才的培育重鎮。

而對於較弱勢的傳統產業、農業及中小企業，政府也會提供足夠的協助，以及各種保障措施，確保他們順利轉型升級。

談到兩岸關係， 這幾年來，中國文攻武嚇不停、介入滲透不斷，目標很清楚，就是要逼迫台灣在主權上屈服讓步。感謝所有的台灣人民，給了政府最強大的後盾。我們沒有屈服，我們很明確地告訴全世界，台灣不可能接受「一國兩制」。

這半年多來，全世界都看到，在「一國兩制」實施下的香港，局勢不斷惡化，政府的濫權，已經讓「一國兩制」信用破產，香港人民做了示範，告訴我們一國兩制絕對不可行。

面對中國的壓力，去年提出了「四個必須」，呼籲中國政府：必須要正視中華民國存在的事實、必須要尊重台灣人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式處理兩岸的歧異，以及必須是政府，或政府所授權的公權力機關，坐下來談。

蔡英文強調，一年過去了，我的立場更堅定。日前更提出「四個認知」，包括破壞台海現狀的是中國、中國利用「九二共識」掏空中華民國、不能以主權交換短期經濟利益，以及警覺中國正全面滲透與分化台灣社會；希望全體國人同胞，能夠團結一致，共同面對外部威脅。

針對昨日立院通過的《反滲透法》，總統表示，反滲透法絕不會影響自由、不會侵犯人權，不會影響正常經貿交流，只會讓台灣的民主自由更受保障。

最後，保衛民主，人人有責。中華民國國家主權不能被挑戰，台灣民主自由也不能被侵蝕。守住主權、守住民主自由，這就是做為中華民國台灣的總統，必須堅守的立場。