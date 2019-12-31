日產汽車前董座棄保潛逃黎巴嫩　聲明「不願當日本司法人質」

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 因違反日本《金融商品交易法》與《公司法》等罪名遭起訴的日產汽車公司前董事長卡洛斯戈恩，今天(31日）驚傳棄保潛逃，已經抵達黎巴嫩首都貝魯特。

戈恩(Carlos Ghosn) 透過美國一家公關公司發表聲明稱，「我現在人在黎巴嫩，將不再是被指控為有罪、無視我基本人權的日本司法制度的人質。」戈恩認為他在日本受到了「政治迫害」。

65歲的戈恩原本以禁止出境的條件在日本獲得保釋，但卻擅自出國逃亡海外。原本預定2020年4月開始的公審，目前看來暫時難以進行。

據了解，戈恩出生在巴西，成長於黎巴嫩貝魯特，他至少擁有黎巴嫩和法國兩國的護照。他的成就也使得他在黎巴嫩相當受尊敬，他也在黎巴嫩進行投資。

日本法務省、出入境管理單位及檢察廳等認為，戈恩棄保潛逃事件顯示日本出入境管理制度出了很大的漏洞，他們還在調查戈恩是如何出境的。

據相關人士透露，隸屬法務省的「出入國在留管理廳」資料庫中沒有戈恩的出境記錄，推測他可能使用了假名字或假護照。

美聯社引述黎巴嫩媒體稱，戈恩是從土耳其乘坐私人飛機抵達貝魯特。日本有媒體引述黎巴嫩MTV電視台報導稱，戈恩是藏在一個放樂器的箱子裡，從日本的地方機場出境。但這些報導目前無法獲得證實。

日本外務省官員31日稱，由於日本與黎巴嫩之間未締結罪犯引渡條約，因此除非黎巴嫩同意，否則戈恩無法被引渡回日本受審。

戈恩2018年11月19日被東京地方檢察廳特搜部逮捕，2019年3月6日繳納10億日元保證金後獲得保釋。離開東京拘留所時還故意打扮成工人模樣，並戴上口罩，想躲避媒體採訪。

2018年年4月4日第四次被捕，同月25日繳納5億日元保證金後再度獲得保釋。法院要求他未經許可禁止出國或與妻子見面。

日本共同社引述戈恩律師團的律師弘中惇一郎接受媒體採訪時否認律師團參與此事，並稱「不了解情況。若得到信息將告知地方法院。如果（戈恩）出國一事屬實，我們認為確實違反了保釋條件。」