台灣《反滲透法》通過　在野黨憂執行困難、台商認「多數暴力」踐踏民主

圖為立法院長蘇嘉全31日在立法院敲槌，正式宣布《反滲透法》三讀通過。 中央社 圖為立法院長蘇嘉全31日在立法院敲槌，正式宣布《反滲透法》三讀通過。 中央社

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨力推的《反滲透法》今（13)日下午完成三讀通過， 其中明訂任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得就涉國安、機密的國防、外交、兩岸事務進行遊說；違反相關法條者，最高可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

親民黨團總召李鴻鈞於三讀後發言表示，親民黨從頭到尾沒反對立法，但反對立法粗糙、立法不夠嚴謹，未來執行會遇到問題很多，不知道是喜還是憂。

《中時》同時引述國民黨團總召曾銘宗說，民進黨用多數暴力完成立法，侵害人民言論自由恐有違憲，只要蔡總統公布實施，國民黨將到司法院申請釋憲。

對於《反滲透法》三讀通過，李鴻鈞表示，倉促立法造成的後果大家都記憶猶新，如同當初公投法，他一而再、再而三呼籲理性修法，勸告國會多數不能用鴨霸行為，應該尊重專業，訂定出一個法讓國家長治久安。

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李鴻鈞說，過去國民黨服貿還有半分鐘，民進黨連一秒都不給，是喜是憂未來承擔很沉重。

報導另引述國民黨立委許毓仁說，立法主管機關模糊不清，用很大框架把台灣框住，可行性大打問號，有可能成為一部很困難拿出來用的法，架構跟實際操作不切實際。台灣政黨政治要進步，必須給反對黨在野黨更多空間。

中國台商組織全國台企聯會長李政宏回應時則表示遺憾和失望，並批評民進黨政府沒有傾聽廣大民意，利用立院多數形成暴力踐踏民主。

中央社引述中國「全國台灣同胞投資企業協會聯誼會」會長李政宏說，立法院通過反滲透法是不恰當的，「民進黨政府沒有傾聽廣大民意，利用他們的多數形成多數暴力來踐踏民主，是不好的行為」。

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他並表示，《反滲透法》當中涵義很模糊、自由裁量權也過大，為避免影響選舉，希望政府相關單位不要在此時做一些太過出格的動作。

此外，李政宏呼籲台灣民眾要小心，儘可能避免各方面的交流，「最主要還是期待政府各相關單位不要有過多敏感性的行為，或是惹人非議的行為」。

他強調，兩岸合作共贏才是王道，各界在思考台灣未來時，應多予考慮。

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