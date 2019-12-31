中華電信攜手交通大學 佈局5G智慧交通創新服務

因應國際智慧交通運輸發展趨勢， 中華電信與交通大學雙方共同簽訂合作意向書加強產學技術合作， 透過交通大學先進技術研發成果及中華電信研究院核心技術整合， 共同佈局5G先進智慧交通應用服務。雙方初期以技術合作為目標， 加速相關技術商業化，待技術產品驗證成熟後， 有機會共同合資育成新公司；除佈局國內市場外， 並放眼於海外市場打國際杯，搭配政府「南向政策」 搶攻東南亞與中亞等市場。

智慧交通建設是智慧城市重要發展指標之一， 交通部於今年成立交通科技產業會報，並發表「 交通科技產業政策白皮書草案」，勾勒未來十年交通科技產業願景、 策略及行動方案。中華電信呼應政府政策發展，結合自身在5G、 ICT、ITS (Intelligent Transportation System)的研發能量及交通大學V2X RSU(Road Side Unit)等先進技術，希冀結合產官學界帶進多元創新應用， 共同創造智慧交通領域新市場。

交通大學在人工智慧、毫米波5G與雷達晶片系統、 嵌入式系統晶片，及ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)、自駕車感知與控制系統表現傑出， 逾千名教授在各領域廣泛深入研究， 具備國際競爭力之研究能量與成果，並致力於產學合作和創新， 攜手產業界聚焦前瞻科技研究， 為國內電子電機半導體產業前驅與企業的研發人才庫。

中華電信致力於成為最值得信賴的資通訊服務公司，隨著技術演進， 與時俱進跨入許多創新領域，如5G行動網路、邊緣運算、 智慧交通、人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全等應用， 投入大量人力與資源，強化夥伴生態圈，引領台灣產業發展， 積極帶動台灣整體競爭力的提升。

本次雙方透過產研技術策略合作， 於應用面以智慧城市及智慧生活服務為範疇，先聚焦智慧交通領域， 因應5G時代來臨，陸續研發5G創新應用與服務， 全力推動產業數位轉型升級，開拓更多前瞻應用數位商機。