2019最後一天 到頂埔附幼「桐花城堡」跨年去

今(31)日2019最後一天， 教育局長張明文特別到新北市頂埔國小附設幼兒園的「 桐花城堡特色遊戲場」，由幼生也化身小小解說員介紹「 桐花城堡遊戲場」特色，局長也與幼生一起拍攝「跨年照」， 陪同孩子一起玩遊具快樂迎接2020年!

教育局長張明文表示，頂埔附幼的「桐花城堡遊戲場」 結合土城在地特色—桐花意象， 打造2層樓高的桐花城堡及桐花地墊，更設計了不同高度、 形狀的滑梯及攀爬網， 讓幼兒可依據自身興趣及能力選擇不同的方式參與遊戲； 在遊戲場周邊也擺放了可移動的木樁、木條及輪胎等， 讓幼兒能在安全鋪面上可自由設計不同難易度的路線進行挑戰。

頂埔國小華志仁校長提到，遊戲場在施工過程中， 頂埔附幼幼生發揮想像力及觀察力，親手繪製「施工日誌」 記錄遊戲場設置過程，讓幼生對於遊戲場的設置有更多的參與感， 讓遊戲場不僅僅是遊戲場，而是生活中從無到有的過程， 並將遊戲場設置與安全教育融入課程，加強幼生自我防護安全意識。

新北市致力推動「優化托育環境」政策， 頂埔國小更為本市首座國小及幼兒園均設置特色遊戲場之學校， 目前新北市公立幼兒園設有兒童遊樂設施共計196園， 已於106至108年共核撥新臺幣約6,500萬元，並於今( 108)年度全數完成更新符合中央新頒布之法規。

新北市鼓勵各校(園)發展特色遊戲場，融入在地文化、 校園特色及共融精神，新北市公立學校及幼兒園已於思賢國小、 竹圍國小、老梅國小、濂洞國小附幼、大觀國小、白雲國小、 蘆洲國小、中港國小附幼、金美國小附幼及頂埔國小(含幼兒園) 等10校(園)設有特色遊戲場， 109年至111年將再增設9座特色遊戲場， 讓新北市成為每個孩子的遊戲天地。