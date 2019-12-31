新北紫東社區攜手平溪國中 傳承在地草編工藝文化

新北市農村再生紫東社區， 近年有感社區耆老技藝逐漸失傳，除在社區內自辦芒花草編教學， 並與平溪國中合作辦理草編文化課程， 將社區在地的草編技藝與文化傳承給下一代。

平溪紫東社區為傳承芒花草編文化，首先於社區開辦草編教學課程， 帶領社區長者手做草編，喚回兒時的童玩記憶。 為使社區芒草文化能夠世代傳承，紫東社區發展協會王聖雨秘書， 特與平溪國中李建英校長聯繫，在校長的大力支持之下， 社區幹部帶領成員進到平溪國中指導八年級和九年級的學生手編小鳥 、寶劍與掃把，辦理此次具有鄉土文化教育意義的草編課程。

「芉蓁」是台灣原生五節芒之別稱，紫東社區在地的兩大聚落「 芉蓁林」與「芉蓁坑」得名於此，每逢秋末之際， 芒草綻放遍布於梯田的景觀是紫東社區的一大特色。 早期社區居民會將芒草蒐集起來製成掃把或曬乾蓋成芒草屋頂， 社區農戶也因此衍生出不少草編童玩和芒草俚語， 紫東社區發展協會執行長郭鈴煜在課程過程中傳授了不少相關知識， 如「立冬後大雪前的芒草是最適合進行草編， 芒花的穗尾如果已經變白，就已經過老容易脆折，不易操作。」及「 白露過後的芒草含矽，若被芒草割傷傷口較不易癒合。」 這些種種都是社區與環境共存所傳承下來的生活點滴。

農業局長李玟表示，紫東社區於民國103年正式通過農村再生計畫 ，在新北市農業局長期的陪伴之下， 社區與在地學校合作籌辦本次草編教學活動， 為社區傳統文化進行傳承保留， 並將社區已累積的自主營造熱情與能量，形成正向循環， 留下社區與地方永續交流的基礎。