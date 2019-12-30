百折不撓的幽默童話家—林哲璋

（台灣英文新聞／文化組 台北報導）在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了著名的兒童文學作家林哲璋，在這期專訪裡面，他談到創作遇到挫折該如何克服、作文的技巧、以及自己的寫作靈感來源。

從生活觀察中尋找創作靈感

有一次我在機場看到一個景象，我覺得好有靈感喔，什麼景象呢？是飛機誤點了，然後很多小朋友看到機場的書店有一個玩具蜘蛛，他們不曉得那個是什麼，可是我知道，我跑去跟小朋友說：「欸，你對它大叫，它會掉下來再跑上去喔！」我把這個情形寫成一首詩去投稿，結果被退稿了；我把它改成一篇文章去投稿，又被退稿了；我把它改成一篇故事去投稿，又被退稿……直到有一天，我在看報紙，看到有一個小方塊上面寫著國語日報在徵求童話比賽，那麼要寫4500字，我就把那個1200字的故事，改成4500字，剛剛超過就把它投過去結果得了第三名，獎金八萬塊。

食物與雙關語是童話創作的好材料

食物是我們最相關的，充滿我可以使用的材料，所以我第三集寫了《用點心學校3老師有夠辣》，為什麼？因為辣椒老師跟芥末老師比賽誰比較「辣」，這是童話的好處，是因為我可以把我的人物隨時的，用一種非人類的方式出現，所以老師有夠辣這件事情呢它由辣椒老師和芥末老師來演繹。

用火眼金睛技巧挑作文毛病再修改

其實最重要的作文的技巧就是火眼金睛，就是你寫一篇文章在作文題目下面你的名字把它擦掉，換上你最討厭人的名字，然後開始用你的火眼金睛，不停挑他的毛病，把所有毛病挑出來之後，把它改好，再把名字改回來。

寫作必先累積美好經典閱讀經驗

我們要怎麼練作文的火眼金睛呢，就是要多閱讀，為什麼？因為當你要改的時候，你怎麼知道要往哪個方向改呢，一定是往你曾經閱讀過的美好的經驗，你有美好的經典閱讀的經驗，哇你讀這個故事好好笑、好悲傷、好憤怒，只要能引起你喜怒哀樂的那麼你就用，當初你讀的那個很棒的作品的感覺，你去讀一個，不是你寫的喔，是別人寫的作品，你有沒有那個感覺呢？如果沒有的話，繼續挑他的毛病，到底毛病出在哪裡，等你改到發現，我讀這個別人的作品，怎麼感覺跟我讀以前那個很棒的作品，好像有點像，感受有點像，那麼你就差不多成功了。

生活無處不是創作的靈感來源

有時候真的沒有靈感了，想要找尋新的角色了，就來逛一下夜市，像來夜市啊，我看到蚵仔煎、蝦仁煎、花枝煎這些東西，包括甘草芭樂、香腸、大腸包小腸、臭豆腐，這些東西都把它寫到我的故事裡面去了，那小朋友讀了之後也可以覺得說這是我日常所見的東西，覺得閱讀起來更有趣味、更有樂趣。



林哲璋 (國家教育研究院圖片)