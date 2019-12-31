麻疹境外移入增一例　台灣疾管署：去過這個國家的民眾要當心

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（31）日公布上週新增1例境外移入麻疹病例，該案例月初時曾前往泰國旅遊，返國後陸續出現發燒等類似感冒症狀，值得注意的是該案例於21日中午曾出沒新竹縣，提醒同時段曾前往該地的民眾如出現疑似症狀，應與衛生單位聯繫。

疾管署表示，該名新增案例為北部30多歲女性，12月5日至12日至泰國自助旅行，17日起陸續出現發燒、鼻竇炎、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀，23日臉部、軀幹及四肢出現紅疹，數度就醫後經通報檢驗於26日確診；個案目前居家隔離中。

疾管署呼籲，由於該個案12月21日中午12時至12時10分曾出入新竹縣竹北市隘口六街全聯福利中心竹北隘口店，民眾如曾於前述時段出入該場所，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

我國今（2019）年累計139例麻疹病例，共造成19起群聚，其中82例為國內感染（59例為接觸者），57例為境外移入病例，感染國家以越南18例、泰國16例及菲律賓8例為多。

另外，我國鄰近國家之麻疹疫情多呈下降趨勢，惟泰國近期疫情持續，今年截至12月21日累計報告6,300餘例，高於去年同期，其中21例死亡，發病率以南部陶公府及北大年府為高。