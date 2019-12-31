台灣國光劇團「英雄與蕩婦」傳統戲曲　水滸傳兒女情台北登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國光劇場推出【風月·鬪】的「英雄與蕩婦」劇目演繹經典文學，包含武松與潘金蓮、宋江與閻惜姣等，將於明年1月3日至5日台灣戲曲中心登場。

2020年為國光劇團成團25週年，國光劇場推出【風月·鬪】，將以資深前輩帶領青年演員作為2020年第一檔節目，為新春農曆年開箱後的首度季公演【老派／新局】打響前鋒。

國光劇團表示，《水滸傳》的英雄故事膾炙人口，與英雄相對的「惡女」形象也相當有看頭，繼去年1月【熱血】公演推出石秀與潘巧雲的戲碼大受歡迎後， 2020年1月【風月·鬪】再接再厲推出武松與潘金蓮、宋江與閻惜姣兩組「英雄與蕩婦」劇目，將以激烈外放的唱作，展現水滸英雄之外的另一種風月情調。「鬪」字貫串三場更凸顯最後一天武戲專場的特色。



泗州城（圖/國光劇團）

【風月·鬪】由國光劇團藝術總監王安祈精心規劃，第一天《全部武松》是京劇名武生朱陸豪的拿手戲，國光特別邀請朱陸豪指導徐挺芳、李家德兩位青年武生分別主演英挺的武松與風流的西門慶；女主角潘金蓮由榮獲台北文化獎的當家花旦朱勝麗示範演出最後的〈靈堂託夢〉和〈殺嫂〉兩折，並指導2017年十大傑出女青年得主的花旦凌嘉臨主演前潘金蓮，展現「裹小腳」的「蹻功」之美，武丑周慎行飾演武大郎的「矮子功」也是重要看點。

第二天《烏龍院》是京劇老生的高難度指標劇目，以老生宋江與潑辣旦閻惜姣各懷心思乃至激烈爭執的作表為欣賞重點，國光邀請大陸馬（連良）派老生名家安雲武老師來台授藝黃鈞晟、蔡傑夫、華智暘三位青年老生，〈鬧院〉由黃鈞晟與旦角陳長燕主演，〈刺惜〉由蔡傑夫、華智暘與旦角鄒子敏主演。〈活捉〉為崑曲戲，閻惜姣死後鬼魂並非向宋江索命反而「情勾」張文遠共赴幽冥，情調淒豔纏綿，由浸淫崑曲多年的資深旦角陳美蘭與近年嶄露頭角的青年丑角陳元鴻主演。



活捉（圖/國光劇團）

第三天武戲專場特別展現青年武生、武旦、武淨的細膩與爆發力：第一場《通天犀》為明朝俠士「青面虎」的故事，展現精彩的「椅子功」，由青年武淨劉育志主演。第二場《賺歷城》又名「詐歷城」，為三國名將馬超故事，與《戰冀州》故事前後貫連，由今年甫獲傳藝金曲獎最佳個人表演新秀獎的李家德主演。第三場《打焦贊》為楊家將故事，由青年武旦呂家男與武淨劉育志主演。第四場《泗州城》由2018年獲第59屆中國文藝獎章戲劇獎的武旦張珈羚主演。

國光劇團張育華團長表示，「國光未來勢必要培養足夠的人才為傳統戲曲藝術做接班，大家都對這些新星寄予厚望，希望他們可以在鍛鍊、展演的過程中強化自信心，帶給梨園甚至文化藝術界更好的影響。」

【風月·鬪】將於2020年1月3日至5日台灣戲曲中心大表演廳演出，詳情請前往官網或粉絲團查詢。