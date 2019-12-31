2020台灣燈會首次開放民眾穿越主燈　體驗五感體驗

「2020台灣燈會」於2020年2月8日至23日在台中后里盛大開幕。（圖／交通部觀光局 ） 「2020台灣燈會」於2020年2月8日至23日在台中后里盛大開幕。（圖／交通部觀光局 ）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）「2020台灣燈會」於明（2020）年2月8日至23日在台中后里盛大開幕，中央燈區以「森林奇幻境地」為布展主題，首次創新遊客五感體驗，並讓五光十色的燈具變成與遊客互動的裝置藝術，打造嶄新燈會亮點。

交通部觀光局表示，燈會中央燈區強化運用設計力、文化力及產業力，透過一花開五葉之設計主軸，由主燈向外延伸，分別由「科技展演燈區」、「藝術創新燈區」、「歡樂燈區」、「傳統燈區」及「國際友誼燈區」等5個特色燈區組成，並邀請多位台灣藝術、設計創作者共同型塑森林奇幻境地。

除主燈以「森生守護」為名，由知名藝術家林舜龍老師打造超過15公尺之樹木，巍然矗立於森林園區，生氣盎然、綠意繽紛的百年樹木庇佑台灣，蝴蝶及小鳥穿越其間，與地景融合為一，是觀光與生態最美的結合，主燈也將首次開放遊客穿越其間，燈會結束後，也將於原地典藏，成為后里森林園區的特色地標。

除了非看不可的主燈外，觀光局也將花博期間享譽盛名的仿生花-「聆聽花開的聲音」，透過軟硬體升級及加強夜間燈效，蛻變為守護台灣的「永晝之心」，繼續照亮大地。

另外在「科技展演燈區」可以看見與法國合作的森林巨獸昆蟲秀外、「藝術創新燈區」也由15位藝術及設計家創作提供全新五感體驗、「歡樂燈區」則可以體驗年節故事「老鼠娶親」的歡樂氛圍、「傳統燈區」則透過燈藝師的巧手讓民眾悠遊台灣各大絕美景色、「國際友誼燈區」則讓遊客在台灣就能感受濃濃外國風的特色燈組。

「台灣燈會」適逢第31周年，邁入全新階段，透過升級2.0，讓「台灣燈會」從大型的遊樂園地變身為饒富藝術的博物館展演空間，結合各項科技燈光、藝術作品及蘊含生態保育等，絕對是明年元宵時節不可錯過的最佳去處!