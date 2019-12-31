玫瑰控！司徒強頹廢美學回顧展　愛情生活挫敗成就藝術

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）已逝幻象派畫家司徒強回顧展將於誠品畫廊登場，透過藝術創作呈現生活焦慮，雖看似頹廢卻蘊藏希望之美，將於2020年1月4日至2月9日登場。

「死亡是任何有情生命的必然輪迴，繁花殞落，繽紛又淒哀，臨終繾綣回首，以豔無盡悲哀，尤有熾烈執著的熱情。」這是司徒強在生前最後一次個展中的自述。

生於中國廣東省開平縣司徒強，在40多年的藝術歷程經過天翻地覆的演化，他的作品由簡單到複雜，由複雜到精煉，但始終不變的，是他浪漫的個性與對藝術的追求，藉由遺留下來的作品繾綣情深地道出。



信封、彩帶、鎖匙、帳單、繩子、玫瑰等成為司徒強發揮的題材（圖/誠品畫廊）

司徒強曾說，「我的畫作是一封封寄不出去的情書」，在愛情和生活中的挫敗，激發他對想像世界的不捨與追尋，甚至化焦慮、不安為創作能量，試圖昇華至近乎宗教式的信念。

藝評人高千惠形容他的作品為「穹界之花」，這詞也成為司徒強在這時期創作的代名詞，同時象徵著藝術家本人的生命狀態。

誠品畫廊提及，進入90年代，玫瑰反覆出現在作品之中的頻率提高，成為司徒強最重要的代表符號；邁入21世紀，司徒強以黑洞、銀河、星雲、光、舍利、蝶、追憶等為繪畫主題，畫面背景成為重要的敘事舞台。



司徒強偏愛玫瑰亦得到「司徒玫瑰」的美名（圖/誠品畫廊）

司徒強說：「玫瑰之於我，有一種非常特殊的浪漫氣氛，尤其是殘凋的玫瑰，充滿著頹廢的美學。每一次凋殘之後，都是生命的再一次開端，頹廢不正是黎明之前的極黑，那麼擁抱頹廢也可以說是一種樂觀。」由於偏愛玫瑰，人稱「阿強」的司徒強亦得到「司徒玫瑰」的美名。

2011年9月5日凌晨4點30分，司徒強因冠狀動脈心臟病於美國紐約醫院於睡夢中辭世，得年63歲。

誠品畫廊和寫實派藝術大師司徒強的合作，始自1989年創辦至2011年畫家過世，總共辦過6次展覽。作為司徒強長年來的合作夥伴與親密朋友，畫廊此次展覽將以回顧展的形式，重溫司徒強從1978年至2009年的創作，將於2020年1月4日展開。