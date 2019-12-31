台股2019封關收黑•全年漲幅10年來最佳　Yahoo奇摩: 股民最愛電子股

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台股今(31)日尾盤指數下殺逾11點，失守12000點大關，終場收在最低11997.14點，下跌56.23點；2019全年仍上漲2269.73點，漲幅23%，寫下近10年最佳紀錄。

元旦假期前買盤觀望，權值股台積電今回檔休息，鴻海弱勢整理，台股呈現開低震盪格局，指數終場收在11997.14點，下跌56.23點，跌幅0.47%，成交值新台幣1174.08億元。電子股跌0.59%，金融股跌0.45%。

股王大立光收在5000元，上漲0.7%；鴻海在平盤下整理，收90.8元，下跌0.11%；台積電跌1.05%，收在331元。

金融股普遍走低，富邦金跌0.64%，收46.4元；國泰金跌0.35%，收42.55元；兆豐金跌0.33%，收30.6元。

被動元件族群受惠於缺貨題材，龍頭廠國巨上漲0.23%，收437元；華新科大漲3.91%，收239元。

中央社31日引述國泰證期表示，台股基本面、技術面與籌碼面皆偏多，唯一利空僅剩正乖離偏高，預期指數拉回空間有限，短線指數恐維持高檔震盪整理，等待下方均線持續向上走高修正乖離。當指數來到近期波段高點時，恐仍遇到上方獲利了結賣壓，因此指數大漲時應避免追高，反而指數震盪時可逢低布局。

另一方面Yahoo奇摩股市App昨(30)日公布2019年度10大熱門台股，再度由電子股包辦全數榜單，並由權值股鴻海、台積電蟬聯冠、亞軍。此外股民也相當關注被動元件、記憶體、電路板等類股。

中央社報導，Yahoo奇摩股市App依據2019年1月1日至12月15日台股總瀏覽量排行，選出今年10大熱門台股。

根據Yahoo奇摩股市App分析，鴻海創辦人郭台銘決定交棒，震撼市場，且主要代工產品iPhone 11銷售意外強勁，加上明年(2020)有機會量產熱銷的無線耳機AirPods，刺激鴻海股價反彈，登上2019年10大熱門台股第1名。

此外台積電董事長劉德音先前公開強調，相較於全球半導體產值年衰退12%，台積電充分準備的7奈米製程廣受好評，預期2020年台積電仍將顯著成長，帶動台積電登上年度熱門台股第2名。

2019年台股最顯著的特徵，則是被動元件、記憶體和面板股熱度不減。2018年股價大幅下修的被動元件高價股國巨和華新科，今年同樣吸睛，攻占年度熱門台股榜單第4、5名。

在科技產品中不可或缺的印刷電路板（PCB）類股，由欣興、華通進榜，分別登上第6、7名。記憶體相關股號的熱度持續至今年，包括排行第3名的旺宏、第8名的南亞科及第9名的華邦電，均預期2020年記憶體市況可望大致穩定，並帶動相關產品漲價。面板大廠群創（3481）受惠於明年面板報價可望回春，重新受到投資人青睞，排在第10名。

Yahoo奇摩股市App另根據台股瀏覽量的季成長幅度，公布2019年第4季的10大爆紅台股榜；在台股來到高點之際，績優股與轉機股同時受到股民關注，反映股民既想持續收股息，同時也想賺價差的心態。

第4季10大爆紅台股榜單中高達6席由績優股包辦，包括順德、瓦城、大車隊、根基、雲品和互盛電。其他4席則是漲幅相對落後的轉機股，包括台開、立萬利、福懋油和佳能。