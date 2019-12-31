看見社會新動力 2019年十大新住民新聞評選出爐

臺北市賽珍珠基金會在臺服務跨國婚姻子女及家庭逾50年，陪伴逾千位經濟弱勢家庭子女自立成長。為呼籲社會大眾共同關心並重視新住民族群的聲音，並增進社會的融合與成長，30日上午召開記者會，與各界專家學者共同發佈「2019年十大新住民新聞」。

十大新住民新聞已邁入第三屆，今年與國立高雄師範大學共同主辦，由該會尤英夫董事長擔任召集人，邀請國立高雄師範大學利亮時教授、鍾鎮城教授、新住民代表阮氏貞女士、臺灣時報李啟聰先生等社會、傳播領域共9名學者專家共同評選，自2019年度新聞中挑選十大新住民新聞。

2019年十大新住民新聞前三名分別為〈立院三讀通過《大學法》修正 新住民歸化可持原學歷升學〉、〈居留證統一證號擬改版 內政部估百萬人受惠〉與〈新南向僑外生 留臺工作7年將可入籍〉。對此鍾鎮城教授表示，從這次評選當中能看見新聞媒體重心的轉移：從法制及民生議題移向藝術文學、國民及大學教育、經濟移民及文化治理。阮氏貞也認為，本次新聞可窺見新住民從一開始面對各種生活適應的難題，到如今在臺灣落葉生根，公私部門努力推動各項服務措施，陪伴新住民安居樂業。

今年備受注意的新課綱〈創全球先例！東南亞7國新住民語文課程列國小必選〉也名列榜上，不僅顯示臺灣對於新住民文化的重視，更是開啟臺灣孩子對於東南亞國家認識、銜接國際的鑰匙。而該會也期盼「2019年十大新住民新聞」能成為社會大眾關注新住民及其子女在臺議題的鑰匙，攜手打造多元文化共好的社會。

2019年十大新住民新聞

1 立院三讀通過《大學法》修正 新住民歸化可持原學歷升學

2 居留證統一證號擬改版 內政部估百萬人受惠

3 新南向僑外生 留臺工作7年將可入籍

4 評估報告出爐》新經濟移民法 對就業、薪資正影響

5 臺灣多元文化：小學多語教學引發對英語教育衝擊的擔心

6 新住民司法保護 通譯權受重視

7 「新住民好學平台」明年2月啟用 提供6語服務

8 創全球先例！東南亞7國新住民語文課程列國小必選

9 內政部：國籍法修正2年 助逾600人歸化

10 保障新住民 行政院跨部會推動各項照顧措施

(新聞轉載自新住民全球新網網)