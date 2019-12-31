禁忌之愛！白先勇《孽子》舞台劇復活　黃金陣容台灣巡演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）《孽子》舞台劇改編文學大師白先勇經典作品，聚首黃金陣容重返舞台，透過音樂、戲劇、藝術帶領大家回到70年代的台灣體驗禁忌之愛，將於明年國表藝三館巡演。

白先勇經典文學《孽子》重登舞台！自2014年改編成同名舞台劇於國家兩廳院TIFA台灣國際藝術節首演，觀眾迴響激動熱烈，現獲得和碩董事長童子賢力挺，將此大製作高難度的劇作搬回舞台，將於國家兩廳院、高雄衛武營國家藝術文化中心，台中國家歌劇院登場。

知名電影導演王童說，《孽子》文字的想像力很豐富，電視劇也拍得很成功，因此潛意識裡會受影響，對舞台劇一開始會有點擔心，擔心呈現不出孽子的美感，因為舞台劇是full show要直接面對觀眾，不過進去（劇場）之後，覺得很美，應該用另一種形式去欣賞。在舞台這個框框裡，孽子的人物、非寫實場景、美學形式曹瑞原都處理得相當好，舞蹈更是加分。



張逸軍飾演阿鳳（圖/兩廳院）

陣容堅強！《孽子》舞台劇匯聚各領域金獎光環製作，包括編劇白先勇、導演曹瑞原、流行樂界重量級作曲家陳小霞、作詞林夕及音樂總監張藝的歌與樂勾勒恢弘激昂、抒情纏綿的戲劇情感；主題曲《蓮花落》由情歌王子楊宗緯深情演唱；吳素君的舞蹈編導讓前太陽劇團（Cirque Du Soleil）舞者張逸軍舞出狂情烈愛的阿鳳傳奇，並以15位男舞者的陣容舞出那隱身於黑暗王國青春鳥群的千姿百態與空寂無奈。

《孽子》描述在禁忌猶深的70年代，台灣同志族群被家國拒斥的邊緣處境。舞台劇的改編呈現重「情」，傳述同志戀人不悔的狂情烈愛，細訴孽子們對家的渴望、父子親情的悔罪與救贖。在寫實與抒情詩意交錯的導演手法中，沒有黎明的神祕「黑暗王國」被召喚，再現新公園「青春鳥群」的悲歡年華。

《孽子》將於2020年3月21日及22日高雄、3月28日及29日台中、5月15日到17日台北國家戲劇院登場，票券自即日開放線上購買。



首演(影/Youtube)