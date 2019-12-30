力拼旅館職涯發展計畫更完整

（台灣英文新聞／旅遊組 台北報導）交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理旅館職涯發展計畫，該計畫目前已正式進入第一階段審查。

交通部觀光局局長周永暉，在該計畫第一階段審查會議時表示，發展旅館業職能基準的訓練標準要能實際以旅館業的角度來發展，盡可能突破現有框架落實訓練內容，除此更重要的是職場倫理、職場熱忱以及工作態度的傳遞，這也是人才訓練中重要的一環。

老爺酒店沈方正執行長表示，觀光局投入協助旅館業的人才培訓，建置職能基準、發展訓練套件與課程，這等計畫應該廣泛發展，除本次計劃的3項旅館基礎從業人員的職能基準之外，未來可以考慮加入更多相關職能項目，甚至往高階經理及管理人才的發展，藉以提升產業人才發展和奠定基礎人才培訓基準，達到產訓合一的目的。

此外，中華觀光人力資源暨資訊發展學會為落實計畫後續階段之課程示範單元及訓練品質的扎實，更主動參與勞動部TTQS人才發展品質管理系統的培訓及輔導，並順利通過TTQS機構認證。

透過TTQS對訓練課程的標準，有助於旅館職涯計畫未來發展課程訓練的品質重視與落實，循序推動旅館從業人員訓練機制，強化人力資本，存續產業永續經營的競爭力，並完成“旅館職涯發展計畫”的目標。