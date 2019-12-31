中國武漢驚爆多起SARS病例？！ 台灣疾管署：查證中

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）網路謠傳中國武漢市出現多起不明原因肺炎，甚至有網友分享官方公告，指武漢市華南水果海鮮市場確診7例患者感染SARS；對此，我國疾管署表示，今（31）日一早已發函向中國疾控中心查證，待對方提供查證結果。

媒體報導，今天早上在社群平台微信、微博和PTT，許多網友轉發武漢市衛生健康委員會30日發出的公告。

其中一份是「市衛生健康委關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知」，通知武漢的各醫療機構，表示武漢華南海鮮市場陸續出現不明原因的肺炎病人，要求各單位統計和回報最近一週類似特點的病人。

另一份則是「關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知」，要求各醫療機構對不明原因肺炎病人必須積極救治，不可以拒診推諉。

對此，中央社和聯合報引述衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞說法，武漢市衛生健康委員會官網並沒有查到網傳的公告，目前已請負責單位寄電子郵件到中國疾病控制中心對口，還需要等中國官方查證後提供結果，屆時疾管署將會發布訊息說明

羅一鈞也說，他有看到網路上網友分享的截圖，但網路訊息的真偽參半，以目前傳出的截圖顯示，看起來提到醫院有不明原因的肺炎病人，但檢驗報告並非標準檢驗方法，與SARS關連性尚待確認。

他說明，非典型肺炎是指較不常見、由某種未知的病原體如肺炎衣原體、退伍軍人菌等所引起的肺炎症狀。因過去在中國較不常見，如冠狀病毒引起的SARS也屬於非典之一，所以常直接稱非典型肺炎為SARS。