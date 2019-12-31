台灣竹跡館勇奪德國、日本大獎　工藝之美編織巨型太空船　

台灣竹跡館由坐設計事務所打造（攝影/SHIH-HONG, YANG） 台灣竹跡館由坐設計事務所打造（攝影/SHIH-HONG, YANG）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣坐設計事務所結合竹藝及設計打造台中花博竹跡館，此獲獎無數的綠建築讓民眾覺得像是坐在「太空船」裡聊天，其巧奪天工的巨型工藝品更是充滿細節，無論宏觀或細看都可見台灣獨特的美。

台灣建築室內設計「坐設計事務所」（Zuo Studio）（以下簡稱坐設計）獲獎無數，曾入圍有建築界奧斯卡之譽的美國WAF世界建築獎，其中，更以台中花博竹跡館勇奪日本JCD KUKAN 空間大獎、德國紅點產品設計大獎 Winner Award以及台灣光環境獎，將台灣工藝之美名揚國際。



竹跡館外觀形同台灣中央山脈（攝影/SHIH-HONG, YANG）

台中花博展出的竹跡館，由台中市不動產商業同業公會委託製作，外觀看起來像台灣壯闊的中央山脈，並展現台灣南投特有的竹工藝，使用約320根長達3年以上生長期的竹子，編織出10公尺高的場域供民眾交流，兼具質感及創意的永續低碳綠建築，更開啟台灣建築設計的新面貌。

許多民眾看到竹跡館後，紛紛覺得像是蟲或太空船！坐設計分享，「人們對空間所衍生不同的想像與情感的流露，就是建築設計的迷人之處。」

針對竹跡館的外觀設計，坐設計表示，取自台灣中央山脈群與海島的意象，如同種籽從地表長出並被水包圍四周，形成一個半開放的庇護場所；而展館的表皮就像一片竹林，被竹包圍但又不被限制，以不阻擋、不隔絕的方式結合自然，模糊室內與室外的分界。

坐設計提及設計重點，考量美學的結構設計與材質應用，以竹編與傳統泥工技術，展現台灣傳統工藝美學。使用進出編與亂編兩種方式，外牆共由3萬片竹片編織而成，表面分為下、中、上三等份設計。



該館分為上、中、下三部份設計（攝影/SHIH-HONG, YANG）



中段使用進出編工藝（攝影/SHIH-HONG, YANG）

坐設計進一步說明，最底下著重空間的穿透性與結構穩定性，在白天與夜晚連結室內外的水面倒影，同時也是展現架構主幹形態的區域；中段處使用交錯形式的進出編，不僅作為連結橫向竹拱型架構的支撐力，也是空間內主要的光影變化；最高處則為亂編，除了主要的遮陽功能，讓較細微的光源如同竹林下的微光撒落，創造不同時間的日光造影效果。

配合台中花博的國際活動，坐設計找尋能連結東方文化色彩的天然材料，透過種子的意象，隱喻建設業對城市發展的貢獻，並呈現我們對於未來建築的思考，帶來綠能減碳、友善環境、具前瞻性與未來性的設計。

坐設計透露，目前正在著手住宅空間設計，下一步將推出的作品為一項海南島的專案，結合當地獨有的材料和藝術工法，構築出與自然景觀相連的建築空間，期待能帶給大家與以往不同的設計風格。